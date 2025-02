Mediaset sfida la Rai e Sanremo 2025 con la contro-programmazione: cosa andrà in onda durante il Festival

Niente concorrenza, anzi no. Già gli anni scorsi Mediaset aveva affilato gli artigli, provando a dare fastidio alla Rai durante il Festival di Sanremo. Pier Silvio Berlusconi proverà a mettere i bastoni tra le ruote anche per l’edizione 2025, adottando una contro-programmazione ben precisa, con qualche cambiamento nel palinsesto da martedì 11 a sabato 15 febbraio, giorno in cui Carlo Conti proclamerà il vincitore. Ecco cosa succederà su Rete 4, Canale 5 e Italia 1 mentre i riflettori saranno puntati sul palco dell’Ariston.

Il palinsesto di Rete 4 durante il Festival di Sanremo 2025

Rete 4 non rivedrà il riposizionamento dei suoi programmi di approfondimento.

Queste le scelte nelle serate di Sanremo:

martedì 11 febbraio: È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer;

con mercoledì 12 febbraio: Fuori dal coro con Mario Giordano;

con giovedì 13 febbraio: Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio;

con venerdì 14 febbraio: Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero;

di e sabato 15 febbraio: il film Scarface.

Fonte foto: ANSA Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset

La contro-programmazione Mediaset su Canale 5

Canale 5, dopo aver confermato l’appuntamento col Grande Fratello, ha deciso di puntare su film che in passato hanno avuto grande successo.

Strategica la programmazione: prime due serate all’insegna della commedia, poi il GF nella terza serata, film minore per la serata dei duetti – la quarta – per evitare di sacrificare altri format:

martedì 11 febbraio: il film Benvenuti al Sud;

mercoledì 12 febbraio: Benvenuti al Nord ;

giovedì 13 febbraio: Grande Fratello;

venerdì 14 febbraio: il film Tutti a bordo;

sabato 15 febbraio: il film Quasi amici.

Cosa vedremo su Italia 1

Su Italia 1, per i giorni di messa in onda del Festival di Sanremo, verranno trasmessi dei film, fatta eccezione per martedì 11 febbraio che manterrà l’appuntamento con Le Iene in compagnia di Veronica Gentili e Max Angioni.

martedì 11 febbraio: Le Iene;

mercoledì 12 febbraio: il film Independence Day

giovedì 13 febbraio: il film Harry Potter – L’ordine della fenice;

venerdì 14 febbraio: il film Homefront

sabato 15 febbraio: il film Il ragazzo che diventerà re