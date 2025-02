Chi è Marta Donà, manager di Olly da record a Sanremo: i Maneskin, Mengoni, Mango e la parentela con Celentano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Dietro Olly, il vincitore dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo, c’è Marta Donà. È lei la manager regina del Festival, che può vantare 4 vittorie nelle ultime edizioni della kermesse oltre a un successo all’Eurovision con i Maneskin. Fondatrice della società di management LaTarma, Marta Donà è sicuramente una delle manager più importanti nel settore italiano dello spettacolo.

Chi è Marta Donà, manager di Olly

Ma chi è Marta Donà? Nipote di Adriano Celentano e Claudia Mori, è diventata nota al grande pubblico grazie ai successi ottenuti con i Maneskin, ma Marta Donà può vantare nella sua “scuderia” diversi talenti. E molti di loro sono accomunati proprio dal Festival di Sanremo.

Non solo cantanti, ma anche conduttori, come per esempio Alessandro Cattelan, che ha tenuto le redini del Dopofestival nell’edizione 2025 del Festival di Sanremo vinto da Olly.

Fonte foto: IPA

Marta Donà sul palco del Festival di Sanremo edizione 2024

Marta Donà regina di Sanremo con i suoi artisti

Con il brano “Balorda nostalgia” Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 precedendo, per pochi voti, Lucio Corsi. Ma il successo del cantante ligure, che è entrato a far parte della società LaTarma lo scorso settembre, è solo l’ultimo di una lunga serie per la manager Marta Donà. Sugli ultimi cinque Festival di Sanremo, quattro sono stati vinti da artisti seguiti da Marta Donà:

Maneskin (2021) con Zitti e buoni

Marco Mengoni (2023) con Due vite

Angelina Mango (2024) con La noia

Olly (2025) con Balorda nostalgia

Quando si parla di Sanremo, insomma, Marta Donà sa come si fa a vincere. Ma l’idea di aprire un’agenzia tutta sua è maturata con il tempo, perché Donà ha cominciato a lavorare prima in un’agenzia di comunicazione di Verona (la MN) per poi passare, sempre come ufficio stampa, alla Sony nel 2009.

Nella casa discografica ha conosciuto Marco Mengoni e quest’ultimo, nel 2011, le ha chiesto di fargli da manager. Invito accettato non senza titubanze, ma dal 2015 in poi, con la fondazione della società LaTarma, l’ascesa è stata praticamente inarrestabile

L’agenzia LaTarma di Marta Donà

Dopo Marco Mengoni sono entrati nell’agenzia LaTarma di Marta Donà Francesca Michielin, Alessandro Cattelan, i Maneskin e Dikele. Il crocevia forse più importante per la carriera di Donà è stata la vittoria, con i Maneskin, prima del Festival di Sanremo e poi dell’Eurovision a Rotterdam.

Dopo quel successo le strade professionali di Marta Donà e dei Maneskin si sono separate. Ma da lì a poco sono arrivati altri successi, sempre a Sanremo, prima con Marco Mengoni, poi con Angelina Mango e ora con Olly.