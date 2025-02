A Sanremo 2025 un complice di Striscia entra con un coltello nella zona rossa: la reazione di Carlo Conti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un complice di Striscia la notizia è entrato con un coltello nella zona rossa allestita per Sanremo 2025 e Carlo Conti, nella conferenza stampa di giovedì 13 febbraio, ha fatto i complimenti alla trasmissione di Canale 5 per il lavoro svolto. “Avete fatto come sempre alla grande il vostro lavoro”, ha detto il direttore artistico e conduttore del Festival.

Complice di Striscia La Notizia entra col coltello nella zona rossa di Sanremo

Un attore complice di Striscia la notizia è riuscito a superare tutti i controlli nella città di Sanremo e a raggiungere, indisturbato, anche la zona rossa riservata al Festival 2025. L'”impresa” è stata documentata dalle telecamere e mostrata dalla trasmissione Mediaset.

Nella seconda serata di Sanremo 2025, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ringraziato le forze dell’ordine impegnate nel servizio di sicurezza per il Festival.

Fonte foto: ANSA

Carlo Conti ha commentato quanto mostrato da Striscia la notizia nella conferenza stampa di giovedì 13 febbraio.

Il messaggio di Carlo Conti a Striscia la notizia

Nella conferenza stampa di giovedì 13 febbraio, Carlo Conti ha detto all’inviato di Striscia la notizia Pinuccio: “Avete fatto come sempre alla grande il vostro lavoro, viva Striscia“.

Conti ha poi ribadito: “Avete fatto il vostro lavoro preziosissimo, sai la stima che ho di Antonio Ricci e di tutto il lavoro di Striscia”.

Il precedente a Striscia la notizia

In merito al nuovo “caso sicurezza” a Sanremo 2025, Striscia la notizia ha sottolineato che i problemi hanno “una lunga storia”.

Già nel 2002, ha ricordato la trasmissione Mediaset, era riuscita a infiltrarsi all’interno dell’Ariston passando dal retro senza incappare in alcun controllo e trovando tutte le porte aperte.

Il piano sicurezza per il Festival di Sanremo 2025

In base a quanto previsto dal piano sicurezza per Sanremo 2025, per l’intera durata dell’evento il Festival è presidiato ogni giorno da circa 370 appartenenti alle forze dell’ordine, a cui si aggiungono il controllo preventivo sugli spettatori del Teatro Ariston e quello nei principali punti di accesso alla città ligure.

Per accedere alla “zona rossa” (l’area attorno al Teatro Ariston, tra piazza Colombo, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D’Olmo, che è interdetta al pubblico) bisogna passare da uno dei 10 varchi vigilati per tutta la settimana da forze dell’ordine e steward Rai.