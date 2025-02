Festival di Sanremo blindato dal piano sicurezza per l'Ariston: quasi 400 agenti fuori e dentro la zona rossa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tutto pronto per Sanremo 2025. La città ligure si appresta ad accogliere cantanti, ospiti e spettatori della 75esima edizione del Festival che si terrà al teatro Ariston da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Imponenti le misure di sicurezza, con quasi 400 agenti schierati in città e in particolare nella zona rossa.

Festival di Sanremo blindato: il piano della sicurezza

Nella serata di oggi martedì 11 febbraio partirà la 75esima edizione del Festival di Sanremo. In un teatro Ariston blindato, così come previsto dal piano della sicurezza messo a punto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il festival sarà presidiato ogni giorno da circa 370 appartenenti alle forze dell’ordine. A questo si aggiungono il controllo preventivo sugli spettatori dell’Ariston e quello nei principali punti di accesso alla città.

Fonte foto: ANSA

“L’obiettivo è garantire che chiunque entri nel perimetro del Festival non rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico, in pratica non sia un soggetto pericoloso”, spiega all’Ansa il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo.

La zona rossa

Cuore del piano sicurezza la zona rossa, l’area attorno al teatro Ariston che sarà interdetta al pubblico, comprendente piazza Colombo, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D’Olmo.

Per accedere alla zona rossa si dovrà passare da uno dei 10 varchi che saranno vigilati per tutta la settimana da forze dell’ordine e steward Rai.

“Chi abita in zona rossa – spiega il prefetto – potrà accedere, dimostrando di essere residente mentre chi lavora avrà priorità di ingresso, esibendo un pass munito di timbro e foto che viene rilasciato dalla polizia municipale”.

I controlli al Teatro Ariston

Massima attenzione su chi entrerà nell’Ariston, in particolare sugli spettatori delle serate del Festival, che sono sottoposti a un doppio controllo.

Il primo è di tipo preventivo: per acquistare un biglietto è necessario compilare un form che viene trasmesso alla Questura per una verifica sulla persona.

C’è poi il controllo ai varchi della zona rossa: gli spettatori saranno “sottoposti a un approfondito controllo”, dice il prefetto.

I controlli in città

Non solo Teatro Ariston e zona rossa, sono previsti controlli rafforzati anche nei punti di ingresso a Sanremo, come la stazione ferroviaria, i caselli dell’autostrada e la statale Aurelia.

Per quanto riguarda questi controlli, il prefetto afferma che verranno applicate le “indicazioni fornite dal ministro Piantedosi, consistenti nell’allontanamento di quei soggetti con gravi precedenti penali o pericolosi per la pubblica sicurezza”.