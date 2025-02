Fedez e l'ipotesi di censura sulla cover con i Fuckyourclique a Sanremo, Carlo Conti risponde: "Nessun veto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carlo Conti nega la censura su Fedez e la sua prima scelta per la cover a Sanremo, dopo che il rapper aveva dichiarato che “Bella stronza” di Marco Masini era stata una soluzione di ripiego per la “bocciatura” dell’esibizione con i Fuckyourclique. In conferenza stampa, il conduttore e direttore artistico ha chiarito che le scelte sono state condivise con gli artisti e non è stato posto alcun veto.

Carlo Conti, risposta a Fedez sul caso della cover

In conferenza stampa da Sanremo, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti spegne le polemiche sull’ipotesi di censura, sollevata da Fedez in merito alla serata delle cover, negando di aver posto un veto sulla performance insieme al gruppo Fuckyourclique.

“Per quanto riguarda quel gruppo, noi abbiamo lavorato a stretto contatto con tutti gli artisti: non c’è mai stato nessun tipo di veto, ma ho cercato di trovare un brano e una collaborazione che fosse sentita”, ha spiegato Conti.

Fedez e Marco Masini sul palco di Sanremo 2025 per la cover di “Bella stronza”

Censura ai Fuckyourclique, il possibile motivo

Il caso è emerso durante la partecipazione di Fedez al podcast “Pezzi”, durante il quale il rapper aveva spiegato che “Bella stronza” di Masini non era la sua scelta iniziale, avendo pensato in realtà a una cover di “Boy Band” dei Velvet da eseguire all’Ariston insieme ai Fuckyourclique.

“Questi artisti sono bravissimi, ma sono anche molto espliciti”, aveva spiegato Fedez, aggiungendo che il presunto “veto” non sarebbe arrivato direttamente da Carlo Conti, ma gli sarebbe stata riportata comunque la sua volontà in merito.

“Carlo non vuole degli artisti che parlano di sbo..a. Loro hanno una canzone, molto molto bella, che si chiama ‘Canzone della sbo..a'”, aveva puntualizzato Fedez.

La versione di Fedez del brano “Bella stronza”

In realtà anche la scelta di portare “Bella stronza” nella serata delle cover a Sanremo è stata ampiamente dibattuta e per certi versi contestata.

Il testo della canzone di Marco Masini, in particolare, era stato giudicato dai più “non in linea con i tempi” per via di alcuni passaggi controversi. La polemica era stata smorzata in seguito da Carlo Conti, il quale aveva chiarito che il brano sarebbe stato eseguito in una “versione 2.0” adeguata all’attualità.

Allo stesso tempo, però, Fedez era stato criticato anche per la decisione (o necessità) di rimaneggiare la canzone al fine di adattarla al Festival. “La polemica sul fatto che il testo possa non appartenere ai giorni nostri la trovo un po’ sterile perché a quel punto, se vuoi portare avanti quel tipo di battaglia, dovresti richiedere di rimuovere il brano da tutte le piattaforme”, aveva detto, aggiungendo che la polemica era andata “oltre”.

Allo stesso tempo, il rapper aveva sottolineato che la scelta di rimuovere delle parti del brano non era stata figlia di censura, bensì della volontà di raccontare la sua storia prendendo solo “le parti più pertinenti a ciò che avevo scritto anche io”.