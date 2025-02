Selvaggia Lucarelli critica la classifica finale di Sanremo 2025: la frase sui "piagnini” e sul Governo Meloni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La classifica finale del Festival di Sanremo 2025 ha scontentato anche Selvaggia Lucarelli. L’opinionista ha commentato la serata in diretta con alcune storie su Instagram. Selvaggia Lucarelli, dopo aver visto la classifica, ha stroncato la cinquina finale (a eccezione del secondo posto di Lucio Corsi) e ha espresso vicinanza a Giorgia.

La storia di Selvaggia Lucarelli sulla classifica di Sanremo 2025

Subito dopo l’annuncio della classifica finale del Festival di Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli ha postato una storia su Instagram.

La giornalista non ha risparmiato critiche: “I due piagnini nella cinquina, la canzone più bella penultima, Giorgia resiste ma solo al governo, Lauro la maledizione del favorito, Brunori con la cover di Rimmel, Corsi bug del sistema”. Questa la frase postata sui social.

Fonte foto: IPA

Selvaggia Lucarelli (a sinistra) prima del Dopofestival di Cattelan

La frase sui “piagnini” e quella sul governo Meloni

Come successo tra il pubblico del teatro Ariston e poi sui social, anche a Selvaggia Lucarelli la classifica del Festival di Sanremo 2025 non è andata giù.

La prima frase “i due piagnini nella cinquina” è con ogni probabilità riferita a Simone Cristicchi e Fedez. Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli non aveva nascosto le sue perplessità sulla canzone di Cristicchi, definita un tentativo “retorico” di “romanticizzare la malattia mentre la stessa Lucarelli.

Su Fedez, con il quale spesso erano nati scontri sui social, Selvaggia Lucarelli ha parlato di un tentativo furbo di “indossare la maschera del vittimino”, mettendo in guardia il pubblico dal cadere nella “trappola Fedez”. Sempre commentando la classifica di Sanremo, Selvaggia Lucarelli non ha nascosto le sue perplessità per la “canzone più bella” finita penultima, con riferimento al brano “Il ritmo delle cose” di Rkomi.

Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli solidale con Giorgia

Selvaggia Lucarelli non ha nascosto il disappunto per l’esclusione dai primi cinque di Giorgia che, come ha scritto nella storia Instagram “resiste ma solo al governo” per poi rincarare la dose con una nuova storia: “Giorgia c’è rimasta demmerda e ha pure ragione”.

L’altro grande escluso dalla cinquina finale è stato Achille Lauro, che secondo Selvaggia Lucarelli ha pagato “la maledizione del favorito”. Infine, nella stessa storia Instagram, la citazione di Brunori Sas “con la cover di Rimmel” e di Lucio Corsi “bug del sistema”.

Per Selvaggia Lucarelli, protagonista del Dopofestival di Cattelan, sono stati giorni intensi a Sanremo: la giornalista è stata anche contestata all’esterno di un hotel da una donna.