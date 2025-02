Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Melissa Satta? Corona sgancia la nuova bomba. E parla Achille Lauro

Mentre si macinano notizie sugli accadimenti che coinvolgono gli artisti dentro e fuori dal Festival di Sanremo 2025, Fabrizio Corona continua con la sua inchiesta su Fedez e sui retroscena della sua relazione con Chiara Ferragni. Nel suo nuovo scoop, lanciato durante la puntata di un noto podcast, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che il rapper di Rozzano avrebbe tradito la moglie anche con Melissa Satta. Per Achille Lauro si tratta di “roba montata da terzi”.

Fedez e la presunta relazione con Melissa Satta

Nella nuova puntata del podcast Gurulandia andata in rete venerdì 14 febbraio Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo scoop su Fedez e i suoi tradimenti (reciproci, secondo l’ex paparazzo) nei confronti di Chiara Ferragni.

Il nuovo nome che spunta fuori nell’affaire Ferragnez è Melissa Satta. Secondo Corona, infatti, Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni proprio con la modella nata a Boston.

Fonte foto: ANSA

Le sue parole: “Chiara Ferragni è stata tradita anche con Melissa Satta, perché Fedez è stato pure con lei. Se me l’ha detto lui? No, questa me l’ha riferita Taylor Mega“, ma come si sarebbero svolti i fatti? E in quale contesto?

Corona resta sul vago, ma crea inevitabilmente un filo rosso con l’altrettanto presunto tradimento con Giulia De Lellis e, proprio come quest’ultima, Melissa Satta non commenta né smentisce queste voci. Di questo e altri momenti di “adrenalina pura” (questo il nuovo slogan di Corona) sentiremo certamente parlare.

La reazione di Achille Lauro

Come noto, Achille Lauro è finito nel calderone degli scoop di Fabrizio Corona da quando quest’ultimo ha rivelato che Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez proprio con la voce di Rolls Royce.

Incalzato dai giornalisti a Sanremo, Achille Lauro ha rivelato all’Ansa che tutte le rivelazioni sul suo conto sarebbero “roba montata da terzi” e che quindi non avrebbero alcun fondamento.

Chiara Ferragni parla di Fabrizio Corona

Nel corso della puntata di Gurulandia pubblicata venerdì 14 febbraio Corona ha mostrato, inoltre, lo screenshot di una presunta conversazione tra Ferragni e Fedez.

Si tratterebbe di un messaggio effimero, di quelli che su WhatsApp rimangono visibili entro un limite di tempo. Nel messaggio Chiara avrebbe scritto:

Le cose false [Corona] le sa da te e lo dice anche nelle chiamate registrate che fa. Quindi anche questo uscirà, Federico. Hai creato tutto questo.