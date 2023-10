Gravissimo incidente in montagna a Caramanico Terme: precipita per una decina di metri, muore in ospedale

Incidente mortale in montagna. Un escursionista è morto nel pomeriggio di domenica 29 ottobre a seguito di una caduta in un sentiero all’interno della Valle dell’Orfento, nel Comune di Caramanico Terme, in provincia di Chieti, nel Parco nazionale della Majella.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto è stato possibile appurare l’uomo, secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, è caduto per una decina di metri mentre stava percorrendo un sentiero di montagna nel Comune di Caramanico Terme.

Caramanico Terme è un borgo che si trova all’imbocco del canyon dell’Orfento e della valle del fiume Orta, nel Parco Nazionale della Maiella.

Le urla hanno richiamato l’attenzione di altri escursionisti che hanno fatto scattare l’allarme, avviando così la macchina dei soccorsi.

I soccorsi e la morte in ospedale

Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 e una squadra di volontari del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo della stazione di Penne.

Trasferito poi in ospedale l’escursionista è morto dopo poco a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Caramanico Terme, luogo dell’incidente fatale in montagna

Zona già teatro di incidenti

La zona è stata teatro in passato di altri incidenti più o meno gravi. Nella giornata di domenica 15 ottobre, i Vigili del fuoco hanno condotto – con successo – un’operazione di ricerca e successivo recupero di sei escursionisti che avevano perso il sentiero per far rientro in località “Ponte della pietra“, nel Comune di Caramanico Terme.

Sulle coordinate indicate dalle persone in difficoltà, i Vigili del fuoco hanno individuato gli escursionisti in buone condizioni di salute e portati in luogo sicuro.

Sinistro mortale anche sulle strade

Sempre in provincia di Chieti, nella giornata di domenica 29 ottobre, un uomo di 40 anni e una neonata sono rimasti vittime di un incidente stradale sulla statale 650 ‘Trignina’.

Nello scontro tra due auto, avvenuto a San Salvo, nel Chietino, sono rimaste ferite anche una bambina di tre anni e la madre. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 13 al chilometro 72.600 della Trignina. Per cause ancora da accertare una Mercedes classe A e un’Audi Q2 si scontrate frontalmente