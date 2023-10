Muore in moto tornando da una gita in montagna schiantandosi contro il guardrail sull'A24 vicino Carsoli

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ennesima tragedia sulle strade italiane. Questa volta a perdere la vita è stato un motociclista di 39 anni che stava tornando a Roma dopo un giro in moto nel passo delle Capannelle. L’uomo si è schiantato contro un guardrail sull’autostrada A24, all’altezza del Comune di Carsoli, in provincia dell’Aquila. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’intervento dei soccorritori, infatti, non è servito a salvargli la vita. Stando a quanto si apprende il 39enne sarebbe morto sul colpo.

In moto tra le montagne abruzzesi

L’incidente mortale si è verificato nella giornata di venerdì 6 ottobre. Marco Alessi, la vittima, aveva deciso di trascorrere mezza giornata in moto nel passo delle Capannelle, tra i monti abruzzesi.

La tragedia, però, si sarebbe consumata sulla strada di ritorno verso Roma, dove viveva Alessi con la moglie e due figli piccoli, uno dei quali appena nato.

Fonte foto: Tuttocittà.it Carsoli, il Comune in provincia de L’Aquila, a ridosso del quale è avvenuto l’incidente sull’A24

È quanto riportato da ‘Il Messaggero‘. Secondo il quotidiano, il motociclista si sarebbe schiantato contro un guardrail sull’autostrada A24, a ridosso del casello di Carsoli (in provincia dell’Aquila).

L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo

Le cause dell’incidente sarebbero ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, tuttavia, è molto probabile che si sia trattato di un incidente autonomo in cui non sono stati coinvolto altri veicoli.

L’ipotesi, infatti, è che il 39enne – per cause da chiarire – abbia perso il controllo della moto su cui viaggiava finendo contro il guardrail e perdendo la vita.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento. L’uomo, infatti, sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che, tuttavia, non sono riusciti a rianimare il 39enne.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente

A raggiungere il luogo dell’incidente, anche gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro.

Al momento, non è escluso che la vittima possa aver avuto un malore oppure che si sia semplicemente distratto perdendo il controllo del mezzo.

Saranno le indagini a fare chiarezza sull’incidente mortale in cui ha perso la vita Marco Alessi, giovane papà e appassionato di moto.

Nella stessa giornata di venerdì, un altro incidente mortale si è consumato in provincia di Sondrio dove una ragazza di 17 anni è morta mentre viaggiava sulla moto guidata da un coetaneo.