Perché per Jovanotti Giorgia Meloni è una “fuoriclasse”: il cantante critica la premier e attacca la sinistra

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Meloni fuoriclasse. Il cantante Jovanotti ha commentato l’operato del Governo e della premier, oltre che quello delle opposizioni, in una lunga intervista in vista del suo album di ritorno dopo il grave incidente che lo ha costretto a più di un anno di cure.

Il ritorno di Jovanotti e il commento su Meloni

Jovanotti è tornato con un nuovo singolo, Montecristo, dopo la lunga pausa dalle scene e dalla musica a cui lo ha costretto il grave incidente che ha avuto a Santo Domingo, a causa una brutta caduta dalla sua bicicletta.

Il cantante ha parlato del suo ritorno in una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ha commentato anche alcune figure politiche, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Fonte foto: ANSA

“Nel comunicare è una fuoriclasse. Ma non mi piace quello che fa. L’immigrazione è un allarme, però è anche una risorsa, un fenomeno inarrestabile che deve essere gestito bene. Il nostro Paese ha bisogno di salvare la sanità pubblica, di ripensare la scuola, di prendersi cura delle persone. Tutto questo nel governo non lo vedo” ha detto Jovanotti.

Le critiche a Elly Schlein

Critiche al Governo ma parole non troppo dolci nemmeno per l’opposizione da parte di Jovanotti, in particolare per quanto riguarda la segretaria del Pd Elly Schlein.

“In questi mesi è migliorata nella comunicazione. L’ho incontrata una volta, mi ha parlato delle Lettere contro la guerra di Terzani, lei stava con Terzani e non con la Fallaci” ha esordito il cantante.

“Vuole fare bene, vuole fare del bene. Ma la politica è una macchina infernale, difficilissima da guidare” ha poi concluso sulla leader del principale partito di opposizione.

Jovanotti e il papa

In un frangente dell’intervista in cui il cantante racconta la sua infanzia passata a pochi passi dal Vaticano, Jovanotti si lascia andare a un commento anche su Papa Francesco.

“Il Papa è un monarca. Un’istituzione. Umanamente, Francesco mi piace, mi diverte, mi emoziona. Gli si vuole bene. Ma l’idea che la Chiesa si debba trasformare in una onlus non mi pare del tutto condivisibile. La Chiesa è trascendenza. È la presenza di Dio nella storia” ha detto il cantante.