Lorenzo Jovanotti operato di nuovo al femore dopo la caduta in bicicletta: su Instagram l'annuncio sul futuro

Lorenzo Jovanotti ha annunciato su Instagram di essere stato operato nuovamente al femore dopo sei mesi dalla caduta in bicicletta che gli ha causato seri problemi di salute. L’intervento, eseguito all’Humanitas di Rozzano, era volto alla ricostruzione dell’osso e al suo allineamento corretto. Il cantante ha condiviso una foto dal letto di ospedale, apparendo di buonumore grazie all’operazione perfettamente riuscita. Malgrado le fisioterapie, Jovanotti aveva dichiarato di avere difficoltà di deambulazione, dovendo ricorrere alle stampelle per camminare.

Jovanotti operato al femore: la foto su Instagram

Jovanotti prosegue il suo percorso per riprendersi dalla brutta caduta in bicicletta avvenuta durante una vacanza, che aveva irrimediabilmente compromesso i suoi progetti artistici.

Il post di Jovanotti su Instagram lo mostra sereno, sul letto d’ospedale, mentre fa il segno della vittoria con le due dita alzate. Sul social il cantante ha spiegato di essersi sottoposto a un nuovo intervento chirurgico “per ricostruire il femore che non era allineato correttamente”.

L’incidente di Jovanotti

Si trovava a Santo Domingo in vacanza, il 15 luglio scorso, quando Jovanotti è stato vittima dell’incidente in bicicletta, capace di compromettere la sua agenda lavorativa e tenerlo in scacco per diversi mesi, con seri problemi per la deambulazione.

“Nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente” ha spiegato il cantante su Instagram. “Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi”.

Il cantante ha dedicato il suo messaggio su Instagram anche al team medico che si è occupato di lui, ringraziando “moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno”.

Il futuro di Jovanotti

“Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto GRAZIE!. Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni” ha assicurato Jovanotti.

Il cantautore spera così di rivedere uno spiraglio di luce, dopo il calvario iniziato la scorsa estate con la rottura di femore e clavicola. La prima operazione a Santo Domingo non aveva avuto l’esito sperato, portandolo a vivere mesi di sofferenza e di rinunce, come quella al tour programmato nel 2024.