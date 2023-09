Problemi alla gamba per Jovanotti dopo l'incidente: "Ora è più corta", errore dei medici nell'operazione

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha raccontato passo dopo passo la sua disavventura a Santo Domingo. Dopo l’incidente in bicicletta il cantante è tornato in Italia, dove ha iniziato gli esercizi di recupero. La fisioterapia però non basta, se a monte ci sono problemi alla gamba che, per un errore dei medici nell’operazione, risulta ora più corta.

Problemi post operazione

Su Radio 2, nel programma Non è un paese per giovani, Jovanotti ha raccontato la sua esperienza post operatoria. In seguito all’incidente che lo ha costretto a letto per diverse settimane, prima del volo di ritorno in Italia, si è concentrato sulla fisioterapia.

“Mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle”, ha annunciato. Il problema più grave è però relativo all’operazione. Infatti anche con un’adeguata fisioterapia, come l’artista si sta impegnando a svolgere, il femore non è stato ben riallineato. Jovanotti spiega che “non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo e così adesso ho una gamba più corta dell’altra”.

Fonte foto: ANSA Jovanotti sul palco del Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro (2 luglio 2022)

Poteva andare peggio

Positivo come al solito, il carattere di Lorenzo Cherubini non sembra essere stato scalfito dall’incidente – che definisce come “una caduta da bischero” -, né dalla fisioterapia o dalla complicazione dell’operazione.

Su Radio 2 ha spiegato che poteva andare peggio “e poi io sono uno che tende a minimizzare e a leggere le opportunità che mi viene offerta”. Per consolarsi il cantante ha ricordato che non è certo l’unico ad avere una gamba più corta dell’altra e propone la sua compagnia composta da Garrincha e Pantani.

Stop al tour

La positività di Jovanotti però non è riuscita a correre abbastanza veloce e l’artista ha annunciato di non poter riprendere in tempo il tour. Al momento infatti si sta concentrato nella ripresa fisica. Le date già annunciate saranno quindi cancellate o rimandate.

Jovanotti ha fatto sapere che la conferma arriverà a ottobre, quando grazie alla lastra il team che lo segue sarà in grado di stabilire i tempi di recupero completi.