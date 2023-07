Jovanotti operato e in sedia a rotelle bloccato a Santo Domingo: "Non posso salire in aereo, rischio trombosi"

Jovanotti è in convalescenza, costretto in sedia a rotelle dopo l’operazione a clavicola e femore in seguito a un incidente in bicicletta. Con un video postato su TikTok da Santo Domingo il cantante ha salutato e rassicurato i fan.

Jovanotti e il rischio trombosi in aereo

Jovanotti ha anche spiegato perché, al momento, è sconsigliabile per lui prendere un aereo.

“Oggi sto seduto un’oretta”, ha esordito Lorenzo Cherubini dopo un saluto ai fan. Fonte foto: ANSA

“Poi piano piano ricominciamo a fare un po’ di movimenti come mi dice il mio Fabrizio Borra“, ha aggiunto citando il fisioterapista che lo segue da 26 anni.

“Poi agosto lo passerò da lui”, ha detto il cantante.

“Appena sarò in grado di prendere un volo perché dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui c’è bisogno di un po’ di tempo per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi”, ha aggiunto.

“Ci vorrà quel che ci vorrà! Io ce la metto tutta così poi torneremo a ballare!”, ha aggiunto salutando i fan.

Jovanotti e l’incidente in bici a Santo Domingo

È stato lo stesso Jovanotti a raccontare ai fan, sempre via social, l’incidente in bicicletta che lo ha costretto al riposo forzato.

Il cantante si trovava a Santo Domingo, dove è tuttora, perché ospite a casa di amici.

“Mi sono rotto una clavicola e il femore in tre punti. Ho fatto un gran volo in bici”, ha raccontato.

“Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l’ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi… Sono volato alla grande”, ha detto.

Chi è Fabrizio Borra, fisioterapista di Jovanotti

Come scrive il Corriere della Sera, Fabrizio Borra è nato a Brescia ed ha 62 anni fa.

È forlivese d’adozione ed è il fisioterapista e massofiosioterapista di Jovanotti dal 1997. Fra i suoi pazienti anche altri personaggi dello spettacolo così come alcuni campioni dello sport.

Fra i pazienti di Fabrizio Borra, alcuni dei quali nel tempo sono diventati anche grandi amici, si contano anche il compianto Marco Pantani, Fernando Alonso, i campioni olimpici Gianmarco Tamberi ed Elia, Schumacher, Dovizioso, Cipollini e Bettini.

Anche Roberto Benigni è stato suo paziente.