Bambino scompare dal rifugio Lagdei sull'Appennino vicino a Parma, ritrovato dopo tre ore dal soccorso alpino

Ritrovato dopo ore. Gli uomini del soccorso alpino sono riusciti a individuare il bambino di 8 anni che era scomparso allontanandosi dal rifugio Lagdei, sull’Appennino di Parma.

La scomparsa del bambino dal rifugio

Nel pomeriggio di domenica 24 novembre, attorno alle ore 15, un bambino di soli 8 anni è scomparso allontanandosi dal rifugio Lagdei, sugli Appennini, a circa 50 chilometri dalla città di Parma.

A dare l’allarme riguardo alla scomparsa del piccolo erano stati i genitori, che hanno avvisato le autorità pochi minuti dopo essersi accorti che loro figlio non si trovava più nei pressi del rifugio.

La zona dell'Appennino parmense, al confine con la Toscana, dove era scomparso ed è stato ritrovato il bambino

Subito si sono mobilitate le squadre del soccorso alpino per dare inizio alle ricerche. Impiegati uomini, un elicottero proveniente da Bologna e una squadra di cani da ricerca per persone vive.

Le ricerche attorno al rifugio Lagdei

Per tutto il pomeriggio le squadre del soccorso alpino dell’Emilia-Romagna e quelle dei vigili del fuoco di Parma hanno battuto i sentieri nei dintorni del rifugio Lagdei per ritrovare il bambino di 8 anni scomparso alle 15:00.

Aiutati anche dai cani da ricerca e da un elicottero, hanno affrettato le ricerche date le poche ore di luce rimaste e le temperature molto fredde della giornata. Il rifugio si trova inoltre a un’altitudine di 1250 metri, che rendeva il clima ancora più rigido.

Fortunatamente, le ricerche si sono concluse con esito positivo poco dopo il calar del sole, alle 18:30 circa, quando un squadra del soccorso alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna ha ritrovato il piccolo.

Il ritrovamento del bambino

Il bambino scomparso dal rifugio Lagdei è stato ritrovato sul sentiero numero 727, nella zona boscosa tra Ponte Rotto e Capanna Schiaffino, non distante dal punto in cui il piccolo era scomparso.

Stando a quanto riportato dal sito di informazione locale Parma Today, il bambino non avrebbe presentato al momento del ritrovamento alcun problema fisico, se non un legger patimento per le temperature rigide della giornata.

I tecnici del soccorso alpino hanno quindi riaccompagnato il bambino al rifugio dove lo stavano aspettando i genitori.