Schianto in moto a Grosio, in Alta Valtellina: morta una ragazza di 17 anni, viaggiava con un coetaneo

Ennesimo grave incidente sulle strade italiane: è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre in Alta Valtellina ed è costato la vita ad una giovanissima ragazza di 17 anni che viaggiava in moto assieme ad un coetaneo. Solo ieri, un altro caso simile in provincia di Teramo.

L’incidente sulla strada provinciale 27 di Grosio

Stando a quanto riportato dalle cronache locali, lo schianto è avvenuto attorno alle 17.45 di oggi sulla bretella della strada provinciale 27 a Grosio, comune italiano di circa 4.000 abitanti della provincia di Sondrio, allo sbocco della Val Grosina.

Qui, per dinamiche ancora da chiarire da parte delle autorità, una moto è andata a sbattere contro il guardrail di via Valeriana. L’impatto, si apprende, è stato violentissimo ed è costato la vita ad una 17enne che viaggiava come passeggera del mezzo.

La zona dove è avvenuto il drammatico incidente

Inutili i soccorsi: sul posto sono arrivati ambulanze, automediche e l’elicottero di base a Caiolo, ma per lei non c’era già più nulla da fare. Sul caso indagano ora i carabinieri della compagnia di Tirano, coordinati dal capitano Riccardo Angeletti.

La moto era guidata da un ragazzo di 22 anni

SondrioToday riporta alcuni aggiornamenti sul caso. La moto a quanto pare era guidata da un ragazzo, un classe 2001 le cui condizioni sono serie ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Si trova ricoverato al vicino ospedale “Eugenio Morelli” di Sondalo.

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il lato della strada. La giovane, G.A. le sue iniziali, ha avuto la peggio. La comunità del paese di Sondalo è sconvolta per la tragedia e l’Apt locale ha deciso di rinviare un evento in programma domani sera.

“Non ci sono parole per esprimere la tristezza e la rabbia che tutti noi proviamo in questo momento – hanno riferito in una nota che annuncia il rinvio – ora ci limitiamo al silenzio. Con la certezza che tutti capiranno i motivi della nostra decisione, ci stringiamo all’immenso dolore della famiglia”.

Ennesimo incidente in moto sulle strade italiane

Quanto accaduto a Grosio, in Alta Valtellina, ricorda tristemente un altro fatto di cronaca accaduto solo ieri a Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Qui, nella notte di giovedì 5 ottobre 2023, un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo uno schianto in moto.

Aveva appena staccato da un turno di lavoro al pub The Old Sponge, quando per cause da chiarire (stanchezza o forse le pessime condizioni del manto stradale) ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un muretto e poi ha impattato contro un albero. La vittima si chiamava Leonardo Ricci.