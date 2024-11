Studente 15enne morto all'improvviso a Montemurlo vicino Prato: colpito da un malore mentre era in casa

La comunità di Bagnolo, frazione di Montemurlo (Prato), è a lutto e sotto choc per la morte improvvisa di Marco, studente di 15 anni deceduto improvvisamente nella sua abitazione a causa di un malore.

Bagnolo, Montemurlo (Prato): 15enne muore all’improvviso, fatale un malore

La tragedia, come riferisce il quotidiano La Nazione, si è consumata sabato 23 novembre, poco prima che scoccasse mezzogiorno. Il ragazzo si è sentito male mentre si trovava a casa sua, in via Parma, in zona Mulino.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto con un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 112. Gli operatori, non appena hanno prestato le prime cure, si sono subito resi conto delle gravissime condizioni in cui versava il giovane che frequentava l’Istituto Datini a Prato.

È stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso per accelerare un eventuale trasferimento del 15enne all’ospedale di Firenze, ma purtroppo il mezzo non è servito a nulla in quanto i tentativi per rianimare Marco sono risultati vani. Alla fine i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il cadavere dell’adolescente è stato trasferito all’ospedale di Pistoia. Probabilmente sarà disposto l’esame autoptico per cercare di ricostruire le cause della morte improvvisa.

Lo studente non avrebbe sofferto di patologie pregresse

Secondo le prime informazioni, la vittima non avrebbe sofferto di particolari sintomi e di patologie pregresse. Ad accorgersi per primi del malore, sono stati i genitori dello studente che hanno lanciato l’allarme.

Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, e il vicesindaco, Alberto Vignoli, hanno espresso vicinanza alla famiglia. Vignoli conosceva bene Marco in quanto per diversi anni è stato suo catechista alla parrocchia di Bagnolo.

Comunità di Montemurlo a lutto per la morte di Marco

Il vicesindaco, evidentemente scosso dalla tragedia, ha ricordato come il 15enne fosse un giovane vivace ed educato, sempre attivo e presente nella vita della parrocchia.

Il parroco di Bagnolo, don Gildas, durante la messa celebrata nel pomeriggio di sabato 23 novembre, ha invitato tutta la comunità a pregare per Marco e per la sua famiglia.

La famiglia della vittima è molto conosciuta a Montemurlo. La madre di Marco si chiama Luciana e svolge la professione di medico legale, mentre il padre è un sottufficiale della guardia di finanza in servizio da tempo nella squadra di polizia giudiziaria della Procura di Prato.