41enne muore in un incidente a Poggio Renatico vicino Ferrara, la sua auto è volata giù da una scarpata

Una tragedia a nella notte a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. Un 41enne stava viaggiando nella via Bologna che collega Poggio a Galliera, quando all’improvviso avrebbe perso il controllo dell’auto ed è volato giù dalla rampa del ponte del Reno, finendo in mezzo alla vegetazione sottostante e rimanendo incastrato nell’abitacolo. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Poggio Renatico, muore 41enne

Le dinamiche per ricostruire l’incidente sono ancora da accertare.

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre un uomo di 41 anni che viaggiava da Poggio Renatico a Galliera è precipitato dal ponte del Reno a bordo della sua macchina.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un 41enne è morto dopo essere precipitato con la sua auto da un ponte a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara

Secondo una prima ricostruzione fornita da ‘Ferrara Today’, l’auto sulla quale viaggiava il 41enne avrebbe sbandato fino a precipitare dalla rampa del ponte del Reno.

L’incidente è avvenuto in via Bologna, lungo la strada verso Galliera, dove l’automobilista era diretto.

L’auto è precipitata lungo la scarpata ed è atterrata nella fitta vegetazione. Il 41enne è rimasto incastrato nell’abitacolo.

I soccorsi

Come ricostruisce ‘Estense’, sul luogo del sinistro sono intervenuti gli uomini del 118 con un’ambulanza, l’elisoccorso e l’auto medica.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per il 41enne non c’è stato nulla da fare. L’automobilista, scrive ‘La Nuova Ferrara’, si chiamava Stefano Bentivogli.

I vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo dalla vegetazione dopo aver estratto Bentivogli dall’abitacolo.

Ora l’auto è sotto sequestro e il corpo del 41enne è stato trasferito presso l’istituto di medicina legale di Ferrara.

L’incidente tra Rieti e Terni

Durante il weekend un altro incidente ha insanguinato le strade italiane.

Sulla strada che collega Rieti a Terni due auto si sono scontrate all’altezza dello svincolo di Greccio-Monticciola in uno scontro frontale.

Due persone sono morte a seguito dell’impatto: si tratta di due giovani di 30 e 33 anni, rispettivamente di Contigliano e Rieti.

Altre quattro persone sono rimaste ferite.

Gli incidenti in Italia nel 2023

Come riporta un rapporto pubblicato su ‘Sky Tg24’ l’11 settembre 2023, negli incidenti verificatisi in Italia durante l’estate – da giugno a settembre – sono morte 420 persone, di cui la maggior parte molto giovani oltre ad un’anziana di 85 anni.

Nel 2022 sono morte 3.159 persone, un dato che quest’anno viene già superato del 9,9%, se consideriamo la mole di notizie di incidenti mortali che ogni giorno vengono battute dalle testate locali e nazionali.