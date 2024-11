Scontro tra auto a Oleggio vicino Novara, morto ragazzo di 14 anni e grave il fratellino di 4: ferita la nonna

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un ragazzino di 14 anni è morto in un incidente d’auto a Oleggio, in provincia di Novara. Il giovanissimo era rimasto intrappolato nelle lamiere della vettura, nelle vicinanze del cimitero: troppo gravi le ferite, non è sopravvissuto. Uno scontro gravissimo che ha coinvolto anche il fratellino più piccolo, di 5 anni, ora in condizioni critiche in ospedale. La nonna dei bambini, che guidava l’auto, è ricoverata in codice giallo.

Incastrati in auto a Oleggio, uno è morto

Il drammatico incidente si è verificato venerdì 22 novembre, poco prima delle 17, lungo la strada che collega Oleggio a Mezzomerico, poco oltre il cimitero, nella provincia di Novara.

A essere coinvolte nello scontro, molto violento, due vetture: su una di queste, quella che ha subito i danni maggiori, viaggiavano una nonna con i suoi nipoti di 14 e 5 anni.



L’incidente è avvenuto tra Oleggio e Mezzomerico, nella provincia di Novara

Si indaga la dinamica dell’incidente

La dinamica del sinistro è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità. Secondo quanto riporta Tgcom, le due auto sarebbero state coinvolte in uno scontro frontale.

I tre passeggeri, nonna e due nipoti, sono rimasti incastrati tra le lamiere del proprio veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarli, ma per il ragazzo di 14 anni non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Grave il fratellino in ospedale a Novara

Il fratellino di 5 anni è a sua volta stato trovato in condizioni critiche dai soccorritori, e quindi trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara.

La nonna dei bambini, ferita in modo meno grave, è stata invece ricoverata in codice giallo a Borgomanero. Quasi illesi, invece, i due occupanti dell’altra auto, che hanno riportato solo ferite lievi, classificati in codice verde.

Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori sanitari del 118, le forze dell’ordine per i rilievi e i vigili del fuoco.

Gli incidenti stradale in Piemonte

Sebbene non manchino, sfortunatamente, gli incidenti stradali, dal 2023 il Piemonte ha fatto registrare una diminuzione delle vittime della strada, con 63 decessi in meno rispetto al 2022, posizionandosi al terzo posto in Italia dopo Valle d’Aosta e Basilicata.

Proprio nella provincia di Novara, per di più, in base ai dati Aci e Istat le vittime sono scese da 34 a 11, mentre a Torino si è registrata una riduzione di 19 decessi.