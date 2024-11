Nozze deserte, nessun invitato (o quasi) si presenta al matrimonio: lo sfogo social degli sposi sotto shock

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nozze deserte. Dopo aver invitato 100 persone alla cerimonia, una coppia si è trovata il salone vuoto con soltanto 5 invitati che si erano presentati. Lo sfogo social della sposa.

Il matrimonio deserto

Negli scorsi giorni è diventato virale su TikTok il video di una donna, Kalina Marie, che parla del proprio matrimonio, andato quasi del tutto deserto all’inizio di novembre.

La donna dice di aver invitato 100 persone in totale. 25, soprattutto persone anziane della famiglia, avevano ricevuto un invito cartaceo, mentre ai restanti 75 era stato recapitato attraverso Facebook.

Fonte foto: 123RF

“Mio marito e io stiamo insieme da nove anni e a causa della pandemia avevamo già dovuto rimandare la data del nostro matrimonio. Come mai è accaduto questo? Siamo così cattivi?” ha commentato nel video la sposa.

Lo sfogo social della sposa

Le disdette arrivate alla coppia da parte degli invitati al matrimonio erano state relativamente poche e i due si aspettavano quindi di trovare la sala del ricevimento quasi completamente piena.

Ad avvisarli che invece si erano presentati soltanto in 5 è stata la madre della sposa, che in quanto chef professionista si stava occupando di organizzare il banchetto al quale avrebbero dovuta partecipare più di 100 persone.

La coppia è quindi arrivata in una sala per i ricevimenti quasi completamente deserta, accompagnata anche dal figlio che era presente al matrimonio dei genitori.

La raccolta fondi per il viaggio di nozze

Durante lo sfogo social, la sposa ha anche fatto sapere che farà partire una raccolta fondi per il suo viaggio di nozze, dopo i soldi spesi e andati sprecati per la cerimonia di matrimonio andata deserta.

“A me e a mio marito non piace chiedere aiuto, ma abbiamo dedicato così tanto tempo, sforzo e soldi per questo matrimonio e fa già abbastanza male che nessuno si sia presentato. Donate solo se potete” ha dichiarato nel video pubblicato su TikTok.

Diversi i commenti social alla vicenda, soprattutto riguardo quest’ultima parte. Una porzione dei commentatori ha mandato messaggi di solidarietà alla coppia, mentre un’altra ha sollevato il sospetto che possa trattarsi di un metodo per ricevere attenzione e sponsorizzare questa raccolta fondi.