Auto si ribalta nell'incidente a Soliera e prende fuoco dopo l'impatto, morta conducente 26enne

Incidente mortale a Soliera, in provincia di Modena: un’auto si è ribaltata intorno alle 2 della notte tra venerdì 22 novembre e sabato 23. La conducente, una giovane di 26 anni nonché unica occupante del mezzo, è morta. Secondo le prime indiscrezioni il veicolo si sarebbe ribaltato per poi prendere fuoco. I carabinieri sono sul posto per tutti i rilievi del caso.

Incidente a Soliera, nel Modenese

Le informazioni sono ancora frammentarie. Alle 2 della notte tra venerdì 22 novembre e sabato 23 a Soliera, in provincia di Modena, un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco mentre transitava lungo la Strada Morello Confine.

Le conseguenze dell’incidente si sono rivelate fatali: la conducente dell’auto, un veicolo alimentato a Gpl, è morta tra le lamiere. Si tratta di una giovane di 26 anni.

Tragedia a Soliera, nel Modenese: una 26enne è morta in un incidente. L'auto si sarebbe ribaltata per poi esplodere, lasciando la conducente senza scampo

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe finita fuori strada per poi ribaltarsi. Quindi il mezzo sarebbe esploso lasciando la 26enne senza scampo.

Come riporta La Gazzetta di Modena l’allarme è stato dato da un altro conducente che per puro caso transitava lungo la stessa strada. L’uomo ha notato l’auto in fiamme e ha chiamato i soccorsi.

I soccorsi

Come ricostruisce Modena Today, dopo la segnalazione sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carpi che si sono subito adoperati per domare l’incendio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Modena insieme al personale sanitario del 118 con con un’ambulanza e un’automedica. Per la ragazza, tuttavia, non c’era più nulla da fare.

Secondo Gazzetta di Modena la 26enne sarebbe morta carbonizzata.

L’esplosione dell’impianto Gpl dell’auto

Come già detto, gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso. Gazzetta di Modena scrive che l’impatto avrebbe causato l’esplosione del veicolo, una Dacia dotata di impianto Gpl.

Secondo gli ultimi aggiornamenti l’auto sarebbe finita in un canale a bordo strada. I soccorritori sarebbero riusciti ad estrarre il cadavere della 26enne dalle lamiere solamente alle 4 del mattino.

Il precedente nel Leccese

Il 6 agosto tra Campi Salentina e San Donaci, in provincia di Lecce, lungo la provinciale 102 un fuoristrada con a bordo quattro persone si è ribaltato e ha preso fuoco.

Il veicolo era dotato di impianto Gpl. Fortunatamente, in questo caso, il sinistro non ha prodotto gravi conseguenze.