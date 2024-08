Auto GPL prende fuoco dopo un incidente, almeno 4 le persone coinvolte: giovane 15enne in rianimazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La strada provinciale 102, tra Campi Salentina e San Donaci, è stata teatro di un grave incidente stradale. Questo ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e delle ambulanze del 118. Tra i veicoli coinvolti, un fuoristrada con impianto GPL si è ribaltato e ha preso fuoco. Una 15enne è rimasta ferita ed è stato trasportata d’urgenza in ospedale

Incidente vicino Lecce

Il sinistro, avvenuto intorno alle 18 all’altezza dell’incrocio per Squinzano, ha visto coinvolte quattro persone a bordo di un fuoristrada: tre donne e un uomo, quest’ultimo alla guida.

Due passeggeri sono stati sbalzati fuori dal veicolo a causa dell’impatto. Una ragazzina di 15 anni, inizialmente rimasta incastrata all’interno del mezzo, è stata salvata dall’intervento del conducente, che è riuscito a estrarla prima che le fiamme si propagassero.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incendio da auto GPL incidentata in provincia di Lecce

Necessario il ricovero. Operazione rischiosa di spegnimento delle fiamme a opera dei Vigili del Fuoco.

Le dinamiche e i soccorsi

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha infatti permesso di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, mentre i soccorritori del 118 si sono occupati di prestare le prime cure ai feriti.

La giovane, in condizioni particolarmente gravi, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso. Dopo i primi accertamenti, è stata trasferita nel reparto di rianimazione con prognosi riservata a causa di un trauma cranico.

Gli altri occupanti del fuoristrada sono stati portati all’ospedale “Perrino” di Brindisi per essere sottoposti a ulteriori visite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno indagando per determinare le cause esatte del sinistro.

Altro incidente nel basso Salento

Nello stesso tempo, ma nel basso Salento, un altro violento impatto si è verificato tra due auto sulla statale 275 in direzione di Santa Maria di Leuca (prosegue la prima settimana nera di agosto, dopo il sinistro a Melfi). Il sinistro è avvenuto in prossimità del parcheggio e fermata degli autobus tra una Fiat Punto e una Volkswagen T-Cross.

In seguito allo scontro, la Punto si è ribaltata e gli occupanti sono stati trasportati in ambulanza presso l’ospedale di Tricase, uno in codice rosso e l’altro in codice verde. Anche il conducente della Volkswagen T-Cross è stato sottoposto ad accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase per la messa in sicurezza e il recupero dei mezzi. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Castrignano del Capo.