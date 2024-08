Incidente sulla ss655 Bradanica a Melfi vicino Potenza, morte tre persone nello scontro tra due auto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Terribile incidente stradale in Basilicata. Tre persone sono morte nello scontro tra due auto avvenuto nella statale 655 Bradanica nei pressi di Melfi, nel Potentino. Dopo il violento impatto una delle due vetture è finita in una scarpata.

Incidente sulla statale 655 a Melfi

Il grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 31 luglio, lungo la strada statale 655 Bradanica a Melfi, in provincia di Potenza.

Secondo quanto riporta Ansa, per cause ancora da chiarire c’è stato uno scontro tra due auto nel tratto tra Lavello e San Nicola, frazione di Melfi.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente sulla statale 655 a Melfi, in provincia di Potenza

Scontro tra due auto, morte tre persone

Terribile il bilancio del violento scontro tra le due auto: tre morti. Due delle tre vittime sarebbero decedute sul colpo, l’altra poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Si tratta di un uomo e di una donna, di 37 e 34 anni, entrambi di nazionalità georgiana, che viaggiavano su una vettura e di un 27enne di Matera che si trovava a bordo dell’altra.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con tre ambulanze e l’elisoccorso, e i vigili del fuoco di Melfi e Palazzo San Gervasio, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere accartocciate.

Come riporta Rai News, dopo il violento impatto una delle due auto è finita in una scarpata. La strada è stata chiusa per ore per consentire le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale e i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi del caso.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.