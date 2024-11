Alessandro Basciano scarcerato dopo l'arresto per stalking contro Sophie Codegoni: "Io un capro espiatorio"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alessandro Basciano, arrestato per stalking e minacce contro l’ex compagna Sophie Codegoni, è stato scarcerato dopo 48 ore di custodia cautelare. Il giudice Anna Magelli ha revocato l’ordinanza, accogliendo la richiesta del pm, ritenendo sufficiente il divieto di avvicinamento. Durante l’interrogatorio, Basciano ha fornito prove, tra cui screenshot di conversazioni con Codegoni, che mostrano un rapporto non caratterizzato da paura o turbamento. Inoltre, il giudice ha sottolineato che la donna aveva ritirato una precedente querela, dichiarando in passato di aver ripreso una relazione armoniosa con Basciano.

Scarcerato Alessandro Basciano, il motivo

A dare notizia della decisione del gip Anna Magelli di procedere con il rilascio di Alessandro Basciano è il suo legale, Leonardo D’Erasmo, in seguito all’interrogatorio di garanzia di sabato 23 novembre.

“Alessandro ha ribadito la sua estraneità ai fatti. È stupito di trovarsi in questa situazione. È stato ucciso da un processo mediatico, utilizzato come capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso”.

Fonte foto: IPA

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Cosa ha portato il gip a rilasciare Alessandro Basciano

Nel provvedimento emesso sabato, il giudice Anna Magelli ha sottolineato che Basciano ha fornito una ricostruzione accurata dei fatti, negando di aver mai aggredito fisicamente l’ex compagna o un suo amico.

Basciano ha presentato delle chat con Sophie Codegoni, dalle quali emerge un legame che non sembra caratterizzato da paura o ansia, contrastando così con le accuse di stalking.

Nello specifico la donna, dopo aver ricevuto un regalo e una lettera da Basciano, gli ha espresso emozione e riflessioni sul loro passato, riconoscendo responsabilità condivise. Il messaggio risale all’11 novembre, poco prima che Codegoni sporgesse una nuova denuncia.

Inoltre, la donna aveva ritirato una querela precedente, dichiarando di aver ripreso una relazione serena con Basciano, sia come coppia che come genitori.

L’arresto di Alessando Basciano e le accuse

Alessandro Basciano, influencer e personaggio televisivo, era stato arrestato a Milano il 21 novembre con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni.

I due si erano conosciuti nel 2022 durante la partecipazione al reality show “Grande Fratello”. La denuncia di Sophie, risalente a dicembre 2023, ha portato all’arresto di Basciano, accusato di minacce e comportamenti ossessivi, inclusa l’aggressione fisica a un amico della vittima.

Secondo le indagini, l’uomo avrebbe mostrato una “gelosia ossessiva” e, dopo la rottura, avrebbe continuato a perseguitare la ex.