Travolta sulle strisce a Cagliari mentre va a scuola, studentessa 17enne grave: investita da un pensionato

Incidente a Cagliari, dove una studentessa 17enne è stata investita da un’utilitaria guidata da un pensionato mentre attraversava sulle strisce pedonali per andare a scuola. Polizia sul posto, la giovane è stata trasportata in ospedale e verserebbe ora in fin di vita.

Studentessa 17enne investita a Cagliari

Incidente a Cagliari nella mattinata di oggi – sabato 23 novembre 2024 – intorno alle ore 8 in viale Colombo, nei pressi dell’attraversamento pedonale di fronte piazza dei Centomila.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, come riportato anche da TgCom24, una giovane studentessa, una ragazza di 17 anni, è stata investita da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà La zona di Cagliari nella quale si trova viale Colombo, dove una studentessa 17enne è stata investita da un’utilitaria con alla guida un pensionato

La giovane, che era diretta proprio al liceo scientifico Alberti per seguire le lezioni, è stata travolta da un’utilitaria, una Fiat Panda grigia che procedeva in direzione Sant’Elia, con alla guida un pensionato.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi il personale medico del 118, giunto con un’ambulanza, e gli agenti della Polizia Locale.

La giovane studentessa è stata immediatamente trasportata in codice rosso presso l’azienda ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. Secondo L’Unione Sarda l’impatto sarebbe stato molto violento, e le condizioni della ragazza di 17 anni sarebbero molto gravi. La prognosi è riversavata.

Impegnati nei rilievi gli agenti della Polizia Municipale, che dovranno ora ricostruire la dinamica dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

Ancora da ricostruire la dinamica esatta dell’impatto, con la giovane studentessa che avrebbe riportato delle gravi lesioni al capo dopo essere stata investita.

Secondo una prima ipotesi, l’anziano alla guida dell’utilitaria, un uomo di circa 80 anni, sarebbe stato abbagliato dal sole, che gli avrebbe impedito di rendersi conto della 17enne intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.

In seguito all’urto, la studentessa sarebbe rimasta a terra priva di sensi. L’uomo alla guida della vettura, accortosi di quanto accaduto, si sarebbe quindi fermato per prestare i primi soccorsi. La strada, in direzione Sant’Elia è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento sei sanitari e i rilievi delle Forze dell’Ordine.