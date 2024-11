Alessandro Basciano scarcerato per l'accusa di stalking a Sophie Codegoni: lo sfogo e la "verità" con Corona

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella giornata di sabato 23 novembre, Alessandro Basciano ha lasciato il carcere milanese di San Vittore. L’uomo, noto influencer, era stato arrestato pochi giorni prima con l’accusa di stalking e minacce, denunciato dalla compagna Sophie Codegoni. Con un post su Instagram, Basciano, dopo essere stato scarcerato, ha annunciato di essere pronto a raccontare “tutta la verità” sulla questione, supportato dal paparazzo Fabrizio Corona.

Alessandro Basciano è stato scarcerato

Il 21 novembre, Alessandro Basciano è stato arrestato a Milano, su ordine del giudice per le indagini preliminari Anna Magelli.

L’incarcerazione nel carcere di San Vittore era avvenuta a seguito della denuncia presentata dall’ex compagna Sophie Codegoni.

Due giorni dopo, Basciano è stato rilasciato in quanto, ha motivato il Gip, “la gravità del quadro indiziario” è venuta meno.

Esaminando il quadro probatorio, la giudice Magelli ha rilevato numerose discrepanze tra le accuse e la difesa, tra cui la remissione reciproca di due querele, non menzionata da Codegoni al momento della denuncia.

Lo stalking a Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, modella e influencer la cui relazione con Basciano iniziò all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha denunciato il compagno per stalking e minacce.

La denuncia della donna verteva su comportamenti violenti e intimidatori messi in atto dal compagno, sfociati in seguito in gravi minacce verbali.

Basciano, anche lui influencer e dj, ha sempre negato ogni accusa, affermando: “Non sono un angelo, ma non farei mai del male a nessuno”.

La “verità” nel podcast di Fabrizio Corona

Nei giorni successivi all’arresto, Sophie Codegoni ha raccontato le sofferenze subite ospite della popolare trasmissione Verissimo.

Oggi, è Alessandro Basciano che si dichiara pronto a raccontare la propria versione dei fatti, ospite del podcast di Fabrizio Corona nella giornata di domenica 24 novembre.

“Giustizia è stata fatta almeno nel senso che ora è chiara la mia estraneità ai fatti” ha scritto Basciano sul proprio profilo Instagram.

“Dall’ordinanza – prosegue l’influencer – emerge come le menzogne vengono a galla. Ora chi ha mentito pagherà le conseguenze nelle opportune sedi”.

Basciano afferma di essere in possesso di documenti atti a testimoniare la propria innocenza e la falsità delle accuse di Codegoni, sua compagna per anni e madre della figlia Céline Blue.