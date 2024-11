Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo l'arresto di Alessandro Basciano per stalking, il messaggio social

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La modella e influencer Sophie Codegoni, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato un commento in seguito alla notizia dell’arresto di Alessandro Basciano, il suo ex compagno fermato per stalking: “Sono una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario”.

L’arresto di Alessandro Basciano

Nella giornata di ieri – venerdì 22 novembre – è stato arrestato l’influencer Alessandro Basciano con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni.

Le accuse nei confronti del 35enne riguardano una serie di episodi di minacce, violenze e atti persecutori iniziati dopo la nascita della figlia avuta con la modella e influencer Codegoni.

Fonte foto: Instagram Sophie Codegoni Il commento pubblicato su Instagram da Sophie Codegoni in merito all’arresto di Alessandro Basciano

Basciano avrebbe pedinato Sophie sotto casa e in luoghi pubblici, oltre a essere responsabile di episodi di violenza verbale e fisica, come sputi in faccia, minacce e la distruzione del parabrezza di un’auto, oltre a un’aggressione avvenuta nella discoteca Hollywood di Milano.

Il messaggio di Sophie Codegoni

Le accuse includono messaggi intimidatori e comportamenti ossessivi che hanno reso la vita di Sophie Codegoni un incubo, la quale ha poi condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio su quanto avvenuto.

“Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo” ha scritto la Codegoni nel suo post.

“Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa – ha poi aggiunto la modella e influencer – mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe solo voluto chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo”.

Alessandro Basciano in carcere

“In mezzo a questo caos mi rimane la consapevolezza di aver avuto la forza di scegliere il giusto, di mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia” ha poi aggiungo Sophie Codegoni.

“Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta – ha poi concluso nel suo post – con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo lontano”.

Alessandro Basciano si trova ora in carcere a Milano in attesa dell’interrogatorio, nel quale verranno chiariti i dettagli delle sue presunte responsabilità.