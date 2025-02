Ad Acerra pitbull sbrana bimba di 9 mesi nel suo letto e la uccide, il padre dormiva: la drammatica scoperta

Una bimba di 9 mesi è stata sbranata dal pitbull di famiglia nella sua casa, di notte e nel suo letto, probabilmente mentre stava dormendo. La tragedia si è verificata ad Acerra, popoloso comune in provincia di Napoli. A lanciare l’allarme è stato il padre della vittima che ha raccontato alla polizia di aver trovato la figlia in una pozza di sangue. Ad aggredirla il cane mentre lui stava riposando sul divano.

Acerra, bimba di nove mesi morta sbranata dal pitbull

La bambina è stata portata d’urgenza al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, ma quando è giunta nella struttura era già deceduta e al personale sanitario non è rimasto altro da fare che constatarne la morte.

Quando i medici hanno preso in carico la piccola hanno notato che aveva ferite lacero contuse al volto e alla testa. Al momento dell’aggressione la madre della bambina non era in casa, perché era a lavoro in una pizzeria.

Avviate le indagini per chiarire la dinamica della tragedia

Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per ricostruire la dinamica precisa dei fatti che si sono verificati nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio.

Secondo quanto riferito dalle testate locali, entrambi i genitori sono under 30, incensurati e comprensibilmente sono sotto choc per il dramma.

I precedenti drammi con protagonisti i cani pitbull

Ad aprile scorso è accaduto un altro episodio simile. Allora ad essere sbranato da due pitbull fu un bambino di 13 mesi, Francesco Pio. La tragedia si è consumata nel comune di Eboli, in provincia di Salerno.

Il piccolo si trovava in braccio alla madre, quando, uscendo di casa, i due cani lo hanno attaccato strappandolo dalle braccia del genitore.

A maggio 2024, a Palazzolo, in provincia di Vercelli, un altro dramma: un bambino di 5 mesi è stato azzannato dal pitbull di famiglia.

L’animale ha addentato il piccolo che si trovava fra le braccia della nonna e lo ha ucciso.