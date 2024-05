Pitbull uccide bambino di 5 mesi fra le braccia della nonna vicino Vercelli, altri 2 attacchi nel Foggiano

A Palazzolo, in provincia di Vercelli, un bambino di 5 mesi è stato attaccato dal pitbull di famiglia. Il cane ha addentato il bimbo che si trovava fra le braccia della nonna e l’ha azzannato più volte, uccidendolo. Altri due attacchi si sono verificati in provincia di Foggia: le vittime sono una 15enne e una bambina di 7 anni.

Pitbull azzanna bambino di 5 mesi a Palazzolo

La dinamica della tragedia è stata ricostruita dai carabinieri, tenendo conto dei rilievi e della testimonianza della nonna.

I genitori del bambino, da poco trasferitisi in paese, erano usciti a fare la spesa e il piccolo era stato affidato alle cure della nonna. Il bambino aveva cominciato a piangere, così l’anziana si era messa a passeggiare in giardino con il fagottino fra le braccia, cercando di farlo calmare.

Palazzolo Vercellese è un comune di circa 1.200 abitanti in provincia di Vercelli.

All’improvviso il cane è saltato addosso alla donna, che è caduta. Il pitbull ha dunque azzannato il bambino. L’anziana, sotto shock e impotente di fronte alla furia dell’animale, non ha potuto fare nulla per salvare il nipote.

Poco dopo sono rientrati i giovani genitori, che hanno immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze. Il posto è stato raggiunto da un’ambulanza e da un elisoccorso partito da Alessandria.

Per il bambino però non c’era ormai più nulla da fare. Il pitbull è stato sequestrato e preso in carico dagli agenti dell’Arma forestale in attesa degli accertamenti.

Pitbull attacca ragazza e bambina nel Foggiano

A Serracapriola, in provincia di Foggia, un pitbull ha attaccato prima una ragazza di 15 anni e poi una bambina di 7.

Il fatto è avvenuto sabato 11 maggio, ma la notizia si è diffusa solo venerdì 17 maggio. Il cane era al guinzaglio con la sua padrona, quando a un certo punto è riuscito a liberarsi.

La madre della bimba ha assistito alla scena e si è lanciata dal balcone di casa per salvare la figlia.

Sky TG24 riporta una dichiarazione del padre della piccola: “La bambina ha visto il cane azzannare una ragazza di passaggio e, d’istinto, è scappata. Questo suo movimento deve aver attirato l’attenzione del cane, che le si è avventato contro facendola cadere a terra. A quel punto ha iniziato ad azzannarla alle gambe e alle braccia”.

La mamma si è rotta il piede e guarirà in 60 giorni mentre la figlia ha riportato ferite guaribili in 20 giorni. Il cane è stato affidato all’Asl veterinaria per un periodo di osservazione.

Altri casi recenti

Pochi giorni prima, a Sesto San Giovanni vicino Milano, due gemelline di 2 anni erano state azzannate da un pitbull. Una è finita in ospedale.

Ad aprile a Campolongo, frazione di Eboli in provincia di Salerno, un bimbo di 15 mesi è morto dopo essere stato azzannato da due pitbull di un’amica della madre.