Spari a Milano in una panetteria di piazzale Gambara, un morto e un ferito grave: killer in fuga

Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un agguato a colpi di pistola in una panetteria di Milano. Gli spari sono stati esplosi in un negozio di piazzale Gambara, da un killer scappato prima dell’arrivo della polizia e attualmente ricercato.

Gli spari nella panetteria

Secondo le prime ricostruzioni, le due persone colpite sono entrate nel panificio per ordinare da mangiare intorno alle 18.30 di sabato 15 febbraio.

Mentre il panettiere si è allontanato dal bancone del negozio per servire i clienti, una terza persona sarebbe entrata e avrebbe aperto il fuoco più volte contro i due.

Polizia scientifica al lavoro sui rilievi nella panetteria di piazzale Gambara a Milano

Le vittime dell’agguato

A rimanere ucciso un 49enne di origine ucraine, è morta poco dopo essere arrivata in ospedale. Il ferito sarebbe un 26enne connazionale della vittima, trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo. Sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica, al lavoro per effettuare i rilievi del caso.

Le indagini

Le forze dell’ordine sarebbero alla ricerca del killer, in fuga subito dopo l’agguato.

Stando alle informazioni raccolte finora, il titolare della panetteria non avrebbe fornito elementi utili, perché al momento del raid si sarebbe trovato nel retro del negozio e avrebbe sentito soltanto il rumore degli spari.

In corso le indagini per chiarire la dinamica della sparatoria e risalire all’identità dell’autore dell’omicidio. Al momento, non è noto il movente dell’agguato.

Notizia in aggiornamento…