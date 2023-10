Due morti in un incidente sulla SS650 a San Salvo, vicino Chieti: vittima una neonata, code sulla Trignina

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo di 40 anni e una neonata sono rimasti vittime di un incidente stradale sulla statale 650 ‘Trignina’. Nello scontro tra due auto, avvenuto a San Salvo, nel Chietino, sono rimaste ferite anche una bambina di tre anni e la madre. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

L’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 13 di domenica 29 ottobre al chilometro 72.600 della Trignina. Per cause ancora da accertare una Mercedes classe A e un’Audi Q2 si scontrate frontalmente. Come riportato da ‘Il Messaggero’, sulla prima auto viaggiava da solo un 40enne ristoratore di Schiavi di Abruzzo, comune del Chietino. L’uomo è una delle due vittime della collisione insieme a una neonata di 10 mesi, che si trovava a bordo dell’altra auto con la famiglia di Fresagrandinaria, altro paese della provincia.

Gli altri familiari sul Suv, padre, madre e figlio di quattro anni, sono rimasti feriti: secondo le ultime informazioni le condizioni del bambino si sarebbero aggravate dopo un primo ricovero.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zone del comune di San Salvo, nel Chietino, dove è avvenuto l’incidente

I soccorsi

All’arrivo dei soccorsi per il 40enne alla guida della Mercedes e la neonata non c’era nulla da fare, entrambi sono morti sul colpo a causa delle gravissime lesioni causate dalla violenza dell’impatto frontale. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con due ambulanze, l’elisoccorso e i Vigili del Fuoco per estrarre dagli abitacoli le due vittime e gli altri tre feriti rimasti incastrati tra le lamiere.

La madre di 39 anni è stata trasportata all’ospedale di Vasto insieme al figlio di quattro anni. A causa dell’aggravamento del sue condizioni di salute il bambino è stato poi trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Pescara, dove già si trovava ricoverato il padre.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche polizia e carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro tra le due auto. Per permettere i rilievi il traffico sulla SS650 ‘Tringina’ è stato bloccato.

L’incidente a Pavia

Un’altra vittima della strada è stata registrata nelle ultime 24 ore in un incidente a Pavia, dove un 45enne è morto in uno scontro tra il suo scooter e un’auto. Secondo quanto riportato da ‘Il Giorno’, l’uomo sarebbe stato rianimato sul luogo dell’incidente per poi essere trasportato in codice rosso al Policlinico ‘San Matteo’ dove è deceduto poco più tardi.