Incidente a Stezzano sulla tangenziale, un morto nello scontro tra cinque vetture e diversi feriti

Un uomo di 33 anni è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un violento incidente che ha interessato cinque auto nella tangenziale sud di Bergamo, a Stezzano. Sarebbero almeno quattro i feriti tra cui la sorella della vittima, trasportata in ospedale con l’elisoccorso per le diverse fratture riportate, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause dello scontro.

La carambola in tangenziale

La carambola tra le cinque auto è avvenuta intorno alle 13.30 di venerdì 14 febbraio su un cavalcavia dell’ex statale 470, nel territorio del comune del Bergamasco, non lontano dalla rotatoria d’ingresso al centro commerciale Le due Torri.

La vittima dello schianto, un 33enne di Stezzano, sarebbe morta nel colpo. A bordo dell’auto guidata dall’uomo era presente anche la sorella, trasportata in elisoccorso all’ospedale di Bergamo per le diverse fratture riportate agli arti. Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, non sarebbe in pericolo di vita.

Fonte foto: ANSA

Il territorio del comune di Stezzano, dove si è verificato l’incidente tra cinque auto sulla tangenziale sud di Bergamo

La dinamica dell’incidente a Stezzano

I carabinieri e la polizia locale di Stezzano sono al lavoro sui rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Stando alle prime ricostruzioni, il 33enne si sarebbe scontrato frontalmente con la sua Mazda contro una Skoda che arrivava in direzione opposta, durante un sorpasso. Nell’impatto il motore della prima auto si sarebbe staccato e sarebbe andato a colpire una Peugeot in transito.

I soccorsi morto e i feriti

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del Fuoco, che hanno estratto il corpo senza vita del 33enne e hanno liberato una donna rimasta incastrata nell’abitacolo di una delle auto coinvolte nella carambola.

Non sono ancora chiare le condizioni delle persone ferite: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un uomo tirato fuori dalla Skoda avrebbe detto ai soccorritori di non sentire più le gambe.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche tre ambulanze e due auto mediche. Un altro uomo a bordo di una delle vetture interessate dallo schianto è stato soccorso per un malore.