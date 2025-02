Incidente hot per Francesca Michielin a Sanremo dopo l'infortunio: "Mi è caduto il reggiseno in diretta"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Francesca Michielin ha raccontato con ironia il suo momento a Sanremo e una sorta di “Festival del disagio”, scherzando sugli imprevisti che le sono capitati negli ultimi giorni. Dopo l’infortunio durante le prove all’Ariston, ha parlato dell’incidente col reggiseno in diretta e ha ipotizzato di essere vittima di “malocchio” da parte del destinatario del suo brano.

La sfortuna di Francesca Michielin a Sanremo 2025

Se esistesse un premio “Calimero” da assegnare agli artisti in gara a Sanremo, Francesca Michielin potrebbe riscuoterlo a buon diritto. Di disavventure, in questi primi giorni di Festival, ne ha avute diverse e questo aspetto è diventato anche argomento di discussione – con ironia – su Rai Radio 2.

È stata la cantante infatti a inaugurare la stagione degli infortuni dell’Ariston, con l’incidente che l’ha costretta a richiedere il supporto di Carlo Conti per entrare in scena, al momento delle sue esibizioni.

Come se non bastasse, Michielin è stata suo malgrado anche protagonista di un episodio che l’ha messa a disagio, a causa di un reggiseno “ballerino”.

Il reggiseno di Francesca Michielin

Scherzando con i conduttori, Francesca Michielin ha parlato di “disagio all’ennesima potenza” per un Festival che vede le cose complicarsi di serata in serata.

“Ieri mi è cascato il reggiseno in diretta” ha raccontato, “avevo il top e a un certo punto il reggiseno sotto è sceso, quindi sembrava un vestito futurista, ma in realtà era quello”.

Il “malocchio” contro a Sanremo

Come ha affermato più volte, “Fango in paradiso”, il brano presentato da Michielin a Sanremo è una dedica a una persona che non si è ben comportata con lei.

“Dite che la persona a cui il brano è dedicato mi ha fatto il malocchio? In caso io sono più forte del malocchio, infatti io sono a Sanremo e lui no. Non mi ha scritto, secondo me è un po’ intimorito e fa bene!”

Ad ogni modo, dopo l’infortunio la cantante ha spiegato, ironicamente, di essersi cautelata. “Dovete sapere che mia nonna Lucia da un po’ di settimane dice sempre un rosario per me e uno per Alessandro Cattelan, lo sente come suo nipote” ha aggiunto.

“Poi la mia famiglia mi ha dato un santino di Santa Rita perché è la protettrice dei casi disperati, mi hanno detto ‘meglio che lo metti in borsetta’. Pensa se non me l’avessero dato!”