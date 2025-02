Ragazza di 25 anni trovata morta in casa a Roma, arrestato il fidanzato che aveva dato l'allarme

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Roma, una ragazza di 25 anni, Camilla Sanvoisin, è stata trovata morta in casa in zona Giustiniana. A dare l’allarme è stato il fidanzato di 35 anni, che è stato poi arrestato dalla polizia per spaccio di droga. Da chiarire le cause del decesso, l’uomo ha raccontato che i due avevano consumato stupefacenti prima di addormentarsi.

Ragazza di 25 anni trovata morta in casa a Roma

La ragazza è stata trovata morta all’alba di giovedì 13 febbraio, ma la notizia è stata divulgata nella serata di venerdì 14.

Il Messaggero riporta che la tragedia è avvenuta in un complesso residenziale in via Anna Foà, nel quadrante Nord della Capitale, dove la 25enne Camilla Sanvoisin viveva con il suo fidanzato, Giacomo Celluprica, di 35 anni.

A lanciare l’allarme poco prima delle 6 del mattino è stato l’uomo, dicendo di aver trovato la compagna esanime quando si è svegliato.

Inutile ogni tentativo di soccorrere la ragazza, quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto era già deceduta.

Fidanzato arrestato per spaccio

Il compagno della ragazza è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’abitazione gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo hanno rinvenuto del metadone, in quantità superiori rispetto alle dosi prescritte in alcune ricette mediche trovate in casa.

Dosi regolarmente prescritte al 35enne, tossicodipendente, dal medico del Servizio per le dipendenze che lo segue.

Nella giornata di venerdì il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo rimettendolo in libertà in attesta del processo.

Le indagini

Ancora da chiarire le cause del decesso di Camilla Sanvoisin. Sul corpo della giovane non c’erano segni di violenza, al momento la procura di Roma indaga per morte come conseguenza di altro reato.

Secondo quanto riporta Adnkronos, la relazione tra i due sarebbe stata piuttosto turbolenta.

Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, il compagno avrebbe raccontato agli investigatori che la sera prima avevano consumato assieme dell’eroina prima di addormentarsi.

L’ipotesi quindi è che la 25enne possa essere stata colta da malore dopo aver assunto della sostanza stupefacente, forse tagliata male. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.