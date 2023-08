Due ragazze precipitano durante la scalata in montagna: soccorse in provincia di Lecco a poche ore di distanza

Altri due incidenti in montagna nel pomeriggio di domenica 20 agosto, in provincia di Lecco. Una ragazza di 20 anni è precipitata mentre stava arrampicando insieme a un’amica ai Piani di Bobbio ed è stata recuperata dal Soccorso alpino. Un’altra è stata soccorsa in zona Grignetta. Trasportate in ospedale, sono ricoverate in gravi condizioni.

L’incidente in montagna

Due ragazze ventenni stavano arrampicando nel pomeriggio di domenica 20 agosto ai Piani di Bobbio, nel comune di Barzio. Più precisamente allo Zucco Pesciola, nei pressi del terzo torrione lungo la via dei Bergamaschi.

Poco prima delle 15.30, una delle due ragazze ha perso l’appiglio ed è precipitata per diversi metri.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è precipitata la prima ragazza

L’incidente è avvenuto nei pressi del terzo torrione, lungo la via dei Bergamaschi.

Non è ancora chiaro quali siano le cause esatte che hanno portato alla caduta.

L’intervento del soccorso alpino

Fortunatamente, ai Piani di Bobbio erano già operative le squadre della Stazione di Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino.

La centrale ha attivato l’elisoccorso di Bergamo di Areu, che ha permesso di raggiungere tempestivamente le due ragazze.

La 20enne precipitata è stata valutata, messa in sicurezza e portata in ospedale. Nella caduta si è procurata traumi e ferite di grave entità.

Trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza, è stata ricoverata in codice rosso.

L’amica e compagna di cordata, rimasta illesa ma sconvolta, è stata accompagnata a valle dai soccorritori e poi riportata a Barzio in funivia.

Il secondo incidente

Un secondo intervento si è reso necessario più tardi in serata nella zona del Torrione del Cinquantenario, in Grignetta.

Un’altra ragazza era precipitata per diversi metri durante una scalata, rendendo necessaria l’attivazione per il Soccorso alpino, Stazione di Lecco della XIX Lariana.

Dopo averla condizionata, l’elicottero l’ha trasportata in ospedale a Monza in codice rosso. L’altra persona che era con lei è rimasta illesa.

Altro incidente in giornata

Nella stessa giornata di domenica 20 agosto, un escursionista è morto nel Vicentino precipitando da un dirupo sul monte Cornetto.

La vittima, un uomo di 68 anni, si trovava su un sentiero quando è caduto nel vuoto da un precipizio di 80 metri.

A quanto risulta, l’uomo avrebbe chiamato più volte la moglie per aggiornarla sull’escursione.

L’ultimo contatto risaliva a mezzogiorno, quando è arrivato in vetta, ma da quel momento non ci sono più state sue notizie.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato dagli operatori del Soccorso alpino lungo un canale del territorio del comune di Posina.