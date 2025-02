Neonata trovata morta in culla a Lucca, la madre indagata per omicidio colposo: è una ragazza di 21 anni

Proseguono le indagini sul caso della neonata trovata morta dalla madre 21enne nella sua culla lo scorso venerdì mattina in una casa di Lucca. La procura della città toscana, come da prassi per permettere la nomina di consulenti di parte, ha iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo la mamma della vittima.

Lucca, neonata morta: madre iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo

La bimba era venuta alla luce lo scorso 2 gennaio all’ospedale San Luca. Nel medesimo nosocomio è stata portata d’urgenza pochi giorni fa, nella mattinata di venerdì 7 febbraio. Purtroppo a nulla è valsa la corsa disperata verso la struttura in quanto la piccola era già morta.

Il corpo della neonata, allattata poco prima dalla madre, era stato trovato senza vita in culla intorno alle 8 del mattino. Come atto dovuto per fare luce sul caso, la procura di Lucca ha iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo il genitore della piccola, come riferito dalle testate locali.

Fonte foto: iStock

Le ipotesi sulle cause del decesso

Al momento non viene scartata alcuna pista. Secondo chi indaga, la bimba potrebbe essere deceduta dopo aver assunto tramite il latte materno qualche sostanza che sarebbe poi risultata fatale.

Non si è esclude nemmeno l’ipotesi che la neonata possa aver ingerito in modo accidentale un tipo di sostanza nociva in ambiente domestico.

Resta anche aperta la pista della Sids, vale a dire la morte improvvisa in culla da cui alcuni neonati di pochi mesi vengono colpiti.

Cosa è emerso dall’autopsia

A Pisa, nelle scorse ore, è stata svolta l’autopsia disposta dal pm Vito Bertoni ed eseguita dal medico legale Marco Di Paolo e dal neonatologo Vincenzo Nardini.

Durante l’esame autoptico, presenti anche i consulenti di parte: uno nominato dal difensore della mamma e l’altro dall’avvocato che invece assiste il padre della bimba e gli altri familiari come parti offese.

Dalle prime informazioni emerse dall’autopsia, sarebbe da escludere che la bimba sia stata vittima di violenze fisiche e soffocamento. Per tentare di fare luce sulle cause del decesso sono stati disposti test tossicologici e istologici sul corpo della bambina.