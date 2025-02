Carlo Conti risponde ai fischi a Sanremo 2025 e al caso scaletta: "Ho fatto un favore a una cantante". Chi è

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

In conferenza stampa Carlo Conti ha commentato i fischi arrivati durante la lettura della classifica di Sanremo 2025. “Sono arrivati anche boati per i primi cinque”, ha detto il direttore artistico. Lo stesso Conti ha poi definito una “coincidenza assoluta” il fatto che gli ultimi tre vincitori di Sanremo hanno avuto il numero 15 del televoto. Anche se, in realtà, lo scorso anno Angelina Mango aveva il numero 17.

Conti e il numero 15: “Non ho fatto favori”

Rispondendo alla domanda sul numero 15 del televoto, Carlo Conti ha precisato di non aver fatto nessun favore ai cantanti sulla scelta dei codici. L’unica cantante accontentata da Conti è stata Clara (in gara con il numero 8): “Ho fatto solo un favore a una cantante che mi ha chiesto per favore di farsi dare il numero che le ricordava l’infinito”.

La presunta coincidenza dei tre ultimi vincitori con il numero 15 era stata evidenziata anche da Enrico Mentana su Instagram.

Fonte foto: ANSA

Carlo Conti durante la conferenza stampa di chiusura di Sanremo 2025

Polemiche sulla scaletta, Angelina Mango nel 2024 con il numero 17

Tuttavia, basta risalire ai codici dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo, l’ultimo condotto da Amadeus, per appurare che la vincitrice, Angelina Mango, aveva in realtà il numero 17.

Sempre sulla scaletta, Carlo Conti ha voluto precisare che non guarda “alle case discografiche, al management, alla fedina penale dei cantanti”. “Fare la scaletta è un problema, è stata puramente casuale”, ha aggiunto il direttore artistico.

Fischi per la classifica finale, il commento di Carlo Conti

Sempre in conferenza stampa, Carlo Conti è stato sollecitato sul caso della cinquina finale fischiata dal pubblico. “Personalmente vi faccio notare che oltre ai fischi ci sono boati per i cinque. Fa un po’ parte del dna del Festival di Sanremo un po’ di contestazione. Preferisco questo Ariston a quello di qualche anno fa che stava sempre seduto e non faceva niente”, ha detto Conti.

Le polemiche sulla classifica, definita sui social “la peggiore di sempre”, hanno tenuto banco per diverse ore dopo la proclamazione della vittoria di Olly.

“A Giorgia l’ho detto anche in onda, quella standing ovation vale più di un piazzamento a Sanremo – ha aggiunto Carlo Conti – Pensate a Tuta Gold lo scorso anno. La classifica di Sanremo è la fotografia di un momento”.

Secondo il direttore artistico di Sanremo 2025, la vera classifica la farà il pubblico nei prossimi giorni.