Scritte No Vax sui muri e sulle auto della Polizia in provincia di Pistoia: due indagati per imbrattamento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state indagate per imbrattamento a Monsummano Terme, dopo aver utilizzato vernice spray rossa per scrivere messaggi No Vax sui muri del Comune e sulle auto della Polizia Municipale. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 novembre 2024, e le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

Indagini e perquisizioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha portato all’identificazione di due sospettati: un uomo residente a Lucca e una donna della montagna pistoiese. Le perquisizioni domiciliari, eseguite dalla Digos della Questura di Pistoia, hanno permesso di sequestrare gli indumenti usati durante gli atti di imbrattamento, strumenti per l’esecuzione delle scritte, striscioni No Vax con telecomando per apertura a distanza, telefoni cellulari e supporti informatici.

Analisi e sviluppi futuri

La Procura ha incaricato un consulente tecnico per analizzare i dispositivi sequestrati. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i dettagli dell’episodio e verificare eventuali collegamenti con altri atti simili. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della città di Pistoia.

Fonte foto: IPA