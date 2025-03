Consigliere comunale di Bologna contro Gianluca Vacchi, il suo aereo è un caso: l'accusa di Detjon Begaj

A Bologna Gianluca Vacchi è finito nel mirino di Detjon Begaj, consigliere comunale della forza di sinistra Coalizione civica: l’aereo dell’imprenditore-influencer viene accusato di avere inquinato in 34 voli quanto 45.000 automobili in marcia per un intero giorno. “Non è equo, non è giusto, non è sostenibile”, scuote la testa Begaj.

Detjon Begaj attacca Gianluca Vacchi per l’aereo

Per Gianluca Vacchi il suo Bombardier Global Express XRS acquistato a gennaio è “un sogno diventato realtà”. Per Detjon Begaj che aspira a una Bologna “coraggiosa, ecologista e solidale”, quell’aereo privato è un vero incubo.

I conti in tasca a Vacchi li ha fatti Novella 2000, stimando che un aereo privato come quello in oggetto possa partire da un prezzo base di 50 milioni di euro, arrivando ai 70 milioni se si sceglie l’allestimento di maggior lusso.

E un’ora di volo costerebbe dai 15.000 ai 30.000 euro. Un simile bolide alato potrebbe volare da Bologna a Miami senza scali e in poco più di 10 ore.

I calcoli di Detjon Begaj

“In 34 voli fatti in soli due mesi, l’emissione di CO2 è tra le 583 e 670 tonnellate. È come se 45.000 automobili guidassero per un giorno intero. Ci vorrebbero circa 33.500 alberi per assorbire tutta quella anidride carbonica”, ha accusato in aula Detjon Begaj nella seduta di lunedì 17 marzo.

Ma anche se venissero piantate migliaia di alberi, l’assorbimento dell’anidride carbonica sarebbe un fatto momentaneo, dal momento che alla loro morte, gli alberi l’anidride carbonica accumulata la rilasciano: in anni e anni se vengono trasformati in mobili, immediatamente se vengono bruciati.

“Ho considerato il consumo medio di carburante per ogni ora di volo, che è tra i 2.000 e i 2.300 kg – ha spiegato Begaj – e che un kg di Jet-A1 consuma 3,16 kg di CO2. Su Flightradar24 ho potuto vedere i 34 voli che ha realizzato in questi due mesi e quindi mi è stato semplice calcolare quanto ha consumato finora il suo jet”.

Secondo il consigliere, le tonnellate di anidride carbonica emesse fino ad oggi dall’aereo di Vacchi equivalgono alle emissioni annuali di circa 127 bolognesi.

Ma i calcoli di Begaj non sono terminati: “Le emissioni di CO2 di questo aereo in un anno equivalgono a 33 milioni di chilometri percorsi in auto, ovvero 830 giri intorno alla Terra, 4.000 voli Roma-New York per una sola persona, le emissioni annuali di 900 famiglie italiane o l’assorbimento di CO2 di 200.000 alberi”.

Il consigliere contro i miliardari che volano

Per il consigliere di sinistra, “non può essere considerato normale il fatto che ci siano dei miliardari che inquinano tonnellate di CO2 per andare in posti raggiungibili anche con un Frecciarossa, penso ad esempio a tutti gli spostamenti che ha fatto Vacchi da Bologna a Milano o Roma“.