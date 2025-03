Maestra Elena Maraga sospesa senza stipendio dalla scuola materna per l'attività su Onlyfans: vuole buonuscita

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Elena Maraga non tornerà a insegnare nella scuola materna dove lavorava. La decisione arriva dopo che il suo profilo su OnlyFans è stato scoperto e reso pubblico. La maestra è stata sospesa senza stipendio e ora si tratta su un’eventuale buonuscita per evitare un licenziamento formale, che lei considera ingiusto. Nel frattempo, prosegue la sua attività sul web e guarda avanti.

Elena Maraga sospesa senza stipendio

Dopo la scoperta del suo profilo OnlyFans, Elena Maraga è stata sospesa dal suo incarico nella scuola materna parrocchiale dove lavorava. La comunicazione ufficiale è arrivata mercoledì sera: l’accusa è di aver tenuto una condotta ritenuta “non etica e non in linea con i valori religiosi dell’istituto”.

Da quel momento, la 29enne è stata allontanata dall’insegnamento, senza stipendio, in attesa delle decisioni definitive. “Non merito che la mia carriera venga macchiata in questo modo. Ho sempre lavorato con dedizione e competenza”, ha dichiarato Maraga.

Alcuni genitori, intanto, hanno raccolto firme in sua difesa, ma la decisione di non farla rientrare sembra ormai presa, per evitare ulteriori tensioni all’interno della scuola.

Problemi con la buonuscita

L’attività si è spostata in sede legale. Gli avvocati della scuola e della maestra stanno trattando per un accordo che consenta a Maraga di firmare le dimissioni in cambio di una buonuscita, oltre al normale Tfr.

Secondo fonti vicine alla trattativa, non si sta valutando un licenziamento, ma solo un’intesa economica che chiuda la questione nel modo più rapido e sereno possibile.

Anche la scuola preferirebbe evitare una causa legale, mentre Maraga punta a una cifra che le permetta di voltare pagina. Da entrambe le parti emerge il desiderio di abbassare i toni e riportare tranquillità nell’ambiente scolastico.

Le dichiarazioni: “È ingiusto”

Elena Maraga comunque non si arrende e difende la sua scelta di vita. “Non ho mai voluto far parlare di me, ma questa situazione dimostra che la società non è ancora pronta ad accettare la libertà personale senza pregiudizi”, spiega.

La maestra sottolinea come il suo profilo fosse protetto e non accessibile ai genitori dei suoi alunni. “Chi ha diffuso la mia presenza sui social non ha subito lo stesso trattamento”, accusa.

Nel frattempo, la sua attività su OnlyFans continua, e Maraga racconta di guadagnare in un giorno quasi quanto uno stipendio mensile da insegnante. “Ora voglio concentrarmi sul mio futuro e sulle mie passioni, senza che la mia vita venga giudicata”, conclude.