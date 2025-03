Caccia F47 presentato da Trump come "il più letale", quanto è costato agli Usa il jet di sesta generazione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il progetto per un nuovo caccia da combattimento di sesta generazione, chiamato F-47. Durante un evento organizzato alla Casa Bianca assieme al segretario alla Difesa, Pete Hegseth, Trump ha definito il nuovo jet come “il più letale della storia”. Il tycoon ha inoltre spiegato che dopo una “rigorosa competizione tra le più grandi società aerospaziali statunitensi, il contratto sarà affidato a Boeing“.

F-47, il “più letale” al mondo

Il nuovo F-47, oltre che il più letale, sarà anche “il più potente al mondo: nulla ci va anche solo vicino”, ha detto Donald Trump, secondo cui una versione sperimentale dell’aereo ha già volato per quasi cinque anni, in gran segreto.

Il presidente Usa si è detto certo che il caccia supererà di gran lunga le capacità di qualsiasi altra nazione. Trump, dopo aver attaccato la Fed per il mancato taglio dei tassi, ha parlato del nuovo gioiello militare statunitense direttamente dallo Studio Ovale della Casa Bianca.

Fonte foto: ANSA

Donald Trump nello Studio Ovale durante l’annuncio dell’F-47

L’F-47 è dotato di tecnologia stealth all’avanguardia, aspetto che lo renderà praticamente invisibile e con una “potenza senza precedenti, la più potente di qualsiasi jet del suo genere mai realizzato”, ha spiegato Trump.

La produzione dell’F-47 affidata a Boeing

La tecnologia stealth, infatti, è l’insieme di accorgimenti (di tipo tattico, tecnico e tecnologico) che permettono di diminuire la propria evidenza all’osservazione da parte nemica. A produrre il futuro jet da combattimento dell’Air Force sarà Boeing, che ne guiderà lo sviluppo.

Una curiosità: il nome del jet, F-47 potrebbe essere un omaggio a Donald Trump, che è in carica come 47esimo presidente degli Stati Uniti.

Conosciuto come Next Generation Air Dominance, o NGAD, il jet con equipaggio servirà per una flotta di futuri droni progettati per essere in grado di penetrare le difese aeree di qualsiasi potenziale nemico.

Quanto costa agli Usa il jet di sesta generazione

Il contratto iniziale per procedere con la produzione di una versione per l’Air Force ha un valore stimato di 20 miliardi di dollari. Ogni jet, una volta iniziata la produzione in serie, è stata stimata in passato in un costo di oltre 300 milioni di dollari.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, si è detto “orgoglioso” del progetto per l’F-47. Parlando ai giornalisti, il segretario ha affermato che “si tratta di una piattaforma molto importante”. Secondo Hegseth garantirà “il dominio aereo statunitense per generazioni a venire”.

Il segretario alla Difesa ha poi aggiunto: “Abbiamo avuto gli F-15, gli F-16 e poi gli F-18, gli F-22 e gli F-35” e che con il nuovo caccia F-47 “mandiamo un messaggio chiaro ai nostri alleati” del fatto che “saremo in grado di proiettare il nostro potere su scala globale per generazioni”, ha concluso.