Ascolti tv ieri giovedì 20 marzo chi ha vinto tra l'Italia, Titanic, Del Debbio, Formigli e Pechino Express

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 20 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità su Rai 1, ma non nell’access prime time dove l’assenza di Affari Tuoi lascia il campo libero a Striscia la Notizia (Canale 5). In prima serata è Italia – Germania a chiudere davanti a Titanic (Canale 5) e Splendida cornice (Rai 3). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Jurassic World (Italia 1), Piazzapulita (La7) di Corrado Formigli, Only Fun Comico Show (Nove), Masquerade (Rai 2) e Tutte contro lui (Tv8). In onda anche la terza puntata di Pechino Express 2025, su Sky Uno. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 20 marzo: chi ha vinto tra Italia – Germania, Titanic, Pechino Express 2025, Del Debbio e Formigli

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Italia – Germania: 7.828.000 spettatori (37,9%);

7.828.000 spettatori (37,9%); Canale 5, Titanic : 1.286.000 spettatori (10,4%);

: 1.286.000 spettatori (10,4%); Rai 3, Splendida cornice: 1.013.000 spettatori (6%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Dritto e Rovescio : 970.000 spettatori (6,9%);

: 970.000 spettatori (6,9%); Italia 1, Jurassic World : 902.000 spettatori (5,3%);

: 902.000 spettatori (5,3%); La7, Piazzapulita : 799.000 spettatori (3,6%);

: 799.000 spettatori (3,6%); Nove, Only Fun Comico Show : 673.000 spettatori (3,8%);

673.000 spettatori (3,8%); Rai 2, Masquerade : 584.000 spettatori (3,5%);

: 584.000 spettatori (3,5%); Tv8, Tutte contro lui: 344.000 spettatori (1,9%).

Fonte foto: ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi: la trasmissione non è andata in onda per lasciare spazio alla Nazionale

Coppie e concorrenti di Pechino Express 2025

Dopo gli Spettacolari, coppia formata da Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, usciti di scena nella seconda puntata, gli eliminati della terza puntata sono stati i Primi ballerini (Virna Toppi e Nicola Del Freo).

Ecco le coppie ancora in gara a Pechino Express 2025:

Magici: Jey e Checco Lillo

Jey e Checco Lillo Atlantiche: Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Ivana Mrázová e Giaele De Donà Medagliati: Antonio Rossi e Jury Chechi

Antonio Rossi e Jury Chechi Estetici : Giulio Berruti e Nicolò Maltese

: Giulio Berruti e Nicolò Maltese Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci

: Nathalie Guetta e Vito Bucci Complici: Dolcenera e Gigi Campanile

Dolcenera e Gigi Campanile Sorelle: Samanta e Debora Togni

Qui invece i dati sugli ascolti della terza puntata:

Sky Uno, Pechino Express: in attesa del dato

I dati dell’access prime time: i numeri di Striscia senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Striscia la Notizia: 2.692.000 spettatori (12%);

Rai 3, Un posto al sole : 1.576.000 spettatori (6,9%);

: 1.576.000 spettatori (6,9%); La7, Otto e mezzo: 1.411.000 spettatori (6,2%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, NCIS : 1.398.000 spettatori (6,3%);

: 1.398.000 spettatori (6,3%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.195.000 spettatori (5,6%);

: 1.195.000 spettatori (5,6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.025.000 spettatori (4,8%);

: 1.025.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 870.000 spettatori (3,8%);

: 870.000 spettatori (3,8%); Nove, Don’t forget the lyrics : 513.000 spettatori (2,3%);

: 513.000 spettatori (2,3%); Rai 2, Tg2 Post : 511.000 spettatori (2,3%);

: 511.000 spettatori (2,3%); Tv8, Celebrity Chef: 426.000 spettatori (1,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.828.000 spettatori (28%);

: 4.828.000 spettatori (28%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.209.000 spettatori (23,7%);

– : 3.209.000 spettatori (23,7%); Canale 5, Avanti un altro: 3.185.000 spettatori (19,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.424.000 spettatori (13,4%);

: 2.424.000 spettatori (13,4%); Canale 5, Avanti il primo : 2.001.000 spettatori (16,2%);

: 2.001.000 spettatori (16,2%); Rai 3, Blob : 1.046.000 spettatori (5,4%);

: 1.046.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Fin che la barca va : 978.000 spettatori (4,8%);

: 978.000 spettatori (4,8%); Rete 4, La promessa : 861.000 spettatori (4,5%);

: 861.000 spettatori (4,5%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 773.000 spettatori (4,1%);

: 773.000 spettatori (4,1%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 596.000 spettatori (3,7%);

: 596.000 spettatori (3,7%); Italia 1, CSI: 570.000 spettatori (3,1%);

570.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 387.000 spettatori (2,6%);

387.000 spettatori (2,6%); Nove, Cash or Trash? : 372.00o spettatori (2,2%);

: 372.00o spettatori (2,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 366.000 spettatori (2,1%);

: 366.000 spettatori (2,1%); Rai 2, TgSport Sera: 358.000 spettatori (2,9%);

358.000 spettatori (2,9%); La7, Famiglie d’Italia: 325.000 spettatori (2,2%).