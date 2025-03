Cos'è lo Schwa e perché il Ministero dell'Istruzione lo toglie dalle comunicazioni ufficiali (con l'asterisco)

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Con una circolare ufficiale indirizzata a Dirigenti scolastici, Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici, il Ministero dell’Istruzione ha bandito l’uso di Schwa e asterischi dalle comunicazioni ufficiali. L’uso di simboli, infatti, potrebbe rendere i documenti meno comprensibili. Il Deputato Sasso ha definito la circolare come un “passo avanti nella lotta contro l’ideologia gender”.

Aboliti Schwa e asterisco dalle comunicazioni ufficiali: la circolare

Una nuova circolare che porta la firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha escluso l’uso dello Schwa, insieme a quello dell’asterisco, dalle comunicazioni ufficiali.

Secondo quanto riportato all’interno della nota, Il Ministero avrebbe notato l’utilizzo di tali simboli all’interno di documentazione scolastica, nei casi in cui era necessario rappresentare dei suoni indistinti.

Tuttavia, la circolare ministeriale ha sottolineato che, stando al parere dell’Accademia della Crusca, l’utilizzo di simboli grafici come l’asterisco e, per l’appunto, lo schwa, è da considerarsi grammaticalmente non corretto.

Inoltre, potrebbe rendere la comunicazione “meno comprensibile”. Viene quindi escluso ogni possibile utilizzo di questo tipo.

“Al fine di assicurare correttezza e chiarezza nelle comunicazioni ufficiali, si raccomanda di attenersi alle regole della lingua italiana che consentono l’utilizzo di soluzioni linguistiche comunque conformi alla tradizione ortografica italiana”, ha scritto il Ministero.

Cos’è lo Schwa

Simbolo dell’alfabeto fonetico internazionale che viene indicato con la “e rovesciata” ə, lo Schwa, in linguistica, è definito come un suono vocalico medio.

Questo suono, pur non esistendo nella lingua italiana, è presente in alcune lingue, come l’inglese moderno e il francese, e in diversi dialetti, soprattutto del Centro e del Mezzogiorno.

Il simbolo della e rovesciata è molto utilizzato oggigiorno, ed è caro alla comunità LGBTQIA+.

Infatti, viene usato per evitare di evidenziare il genere, nel rispetto dell’identità, oltre che per evitare di parlare esclusivamente al maschile quando ci si riferisce ad un gruppo con un genere misto.

Il tweet di Sasso

Non si è fatta attendere la reazione da parte del mondo della politica alla nuova circolare del Ministero dell’Istruzione.

Il Deputato alla Camera Rossano Sasso, in un recente post su X, ha commentato la nota ministeriale, ringraziando il Ministro Valditara per l’eliminazione dallo Schwa e degli asterischi sui documenti scolastici.

Sasso ha definito la circolare come “un ulteriore passo avanti nella lotta contro l’ideologia gender”.

“Ci voleva una circolare ministeriale per far rispettare la lingua italiana? Evidentemente per certi docenti e dirigenti scolastici, sì”, ha commentato il deputato.