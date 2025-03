Bandecchi: “Ventotene? Meglio una ventottenne”. Il post provocatorio e la richiesta di dimissioni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Stefano Bandecchi entra a gamba tesa sulla questione del Manifesto di Ventotene, il documento fondativo dell’Unione Europea citato dalla premier Giorgia Meloni. Il sindaco di Treni ha condiviso un post provocatorio nel quale pubblicizza un manifesto alternativo con la foto di una piacente modella 28enne in abiti succinti.

Bandecchi e il “nuovo” Manifesto di Ventotene

Stefano Bandecchi dice la sua sul Manifesto di Ventotene e lo fa con un post provocatorio su Instagram diventato subito virale e criticato da tanti.

Il sindaco di Terni ed esponente di Alternativa Popolare ha condiviso una foto di una modella cui ha aggiunto il commento: “Ventottenne. Il nostro Manifesto ha qualcosa in più”.

Fonte foto: IPA Stefano Bandecchi è sindaco di Terni ed esponente di Alternativa Popolare

Il sindaco di Terni contro gli autori del documento

L’immagine condivisa da Bandecchi ha subito alimentato il dibattito che già montava sul caso dopo che la premier Giorgia Meloni aveva citato alcuni passaggi del famoso Manifesto in Parlamento.

Esso è il documento fondativo dell’Unione Europea ed è stato scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1941.

L’uomo ha definito la sua versione come quella del “Manifesto che a Ventotene non avrebbero mai potuto scrivere per mancanza di capacità e allegria cerebrale. Erano comunisti: dittatura, alcol, e spie sul territorio per rompere i c*****ni. Fratellanza con Urss, Unione Sovietica (sparita)”, ha scritto.

Le critiche e l’invito a dimettersi

L’intervento del sindaco della città umbra ha raccolto per lo più reazioni negative e critiche. Il fondatore di Unicusano è stato attaccato per esempio da Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha definito il post “una vera porcheria maschilista e una imbarazzante confessione” e che ha accusato Bandecchi di ridicolizzare i valori democratici e antifascisti del Manifesto di Ventotene.

Secondo Piccolotti, per Stefano Bandecchi “da un lato ci sono quelli di Ventotene, cioè noi che vogliamo costruire un’Europa più democratica e più libera, e dall’altro chi, come la destra, in testa ha solo le immagini di giovani donne seminude. Se non ha voglia di fare politica e preferisce immaginarsi ‘pappone’ farebbe bene a smettere di fare il sindaco“, ha chiosato.

Il Manifesto di Ventotene è diventato argomento del dibattito politico dopo che Giorgia Meloni, il 19 marzo durante un intervento in Parlamento, lo ha criticato leggendone alcuni passi. La sua scelta è stata fortemente criticata dall’opposizione.