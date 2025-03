Enrico Brignano in lutto per la morte della madre Anna, il messaggio dell'attore: "Vai, raggiungi papà"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tragico lutto per Enrico Brignano, che ha pubblicato un toccante messaggio per la madre Anna morta sui social. “Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti”, ha scritto il noto attore romano a corredo di una serie di foto che ritraggono la mamma (anche in sua compagnia).

Il messaggio di Enrico Brignano per la madre Anna morta

Enrico Brignano ha pubblicato sui social un omaggio alla madre Anna morta. Nel messaggio, andato online nella mattinata di martedì 25 marzo, si legge:

“Ciao mamma. Ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te é infinito. Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto”.

L’annuncio di Enrico Brignano sul palco

Il popolare attore romano aveva annunciato la morte dell’amata mamma già nella serata di lunedì 24 marzo, al termine dello spettacolo intitolato “I 7 Re di Roma” andato in scena a Catania.

Enrico Brignano è ritornato sul palco e, con gli occhi lucidi, ha detto al pubblico: “Stamattina è morta mia madre, Anna. Ho riflettuto se andare in scena o no. Lei amava il teatro e ciò che facevo, mi sono tornate in mente le sue parole e ho scelto di tenere lo spettacolo“.

La lettera di Enrico Brignano al papà morto

Nell’agosto del 2022, Enrico Brignano aveva pubblicato sempre sui social una lettera per il papà Antonino, scomparso nel 2011.

In quell’occasione, l’attore scrisse:

"Ciao Pà come butta, noi tutti bene. I bimbi crescono, Martina sta imparando a leggere e scrivere e ogni giorno diventa sempre più bella. Vedessi Niccolò, ieri ha fatto i primi due passi da solo senza reggersi, è una forza della natura, ha sempre fame. Chissà da chi ha preso…ah io e Flo ci siamo sposati quattordici giorni fa, sì sì un bel matrimonio anche a detta degli altri. Lei bellissima, io avevo il cuore in gola…in tuo onore sono entrato col pulmino Volkswagen che avevi tu, sì per averti più vicino…Mamma mi ha accompagnato all'altare e Rino mi ha fatto da testimone. Ci sei mancato tanto sai. Beh dai, spero tu te la passi bene lì dove sei ora a coso…ora ti devo lasciare perché mi reclamano di là, abbi cura di te e veglia su di noi, ciao Pà".