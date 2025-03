Divieto di fumare le sigarette nel centro storico di Roma, la Capitale segue l’esempio di Milano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Roma è pronta a seguire l’esempio di Milano, Torino, Melbourne e New York vietando le sigarette nelle aree pubbliche del centro storico. La proposta è stata presentata in commissione Politiche sociali e nei prossimi giorni potrebbe approdare in Consiglio comunale. Il divieto di fumo nelle aree pubbliche è stato già approvato dal comune di Milano nel 2023.

Stop alle sigarette a Roma, la proposta

La proposta è stata presentata dal consigliere Lorenzo Minio Paluello, capogruppo di Roma Futura, e da Nathalie Naim della Lista Civica Gualtieri.

Durante la commissione Politiche sociali i consiglieri di maggioranza hanno votato compatti a favore della proposta, ma l’assenza di alcuni esponenti della stessa maggioranza ha portato alla parità dei voti.

Estensione del divieto di fumo

Tuttavia, la proposta verrà discussa in Consiglio comunale giovedì 27 marzo. Al momento a Roma esiste il divieto di fumo solo nei parchi e nei giardini pubblici.

In caso di approvazione, lo stop alle sigarette potrebbe riguardare tutte le aree pubbliche all’aperto, a esclusione delle zone destinate ai fumatori. Zone fumatori che verrebbero attrezzate con indicazioni che mettono in guardia dai rischi per la salute.

Secondo quanto riportato nel testo della proposta, l’idea ha raccolto un consenso diffuso tra i cittadini.

Paluello: “Non è una battaglia, ma una scelta civica”

Secondo Lorenzo Minio Paluello, capogruppo di Roma Futura in Consiglio comunale, “non si tratta di una battaglia contro i fumatori, ma di una scelta civica”.

“L’esempio di città come Milano e Amsterdam dimostra che regolamentare il fumo all’aperto è possibile e che i cittadini sono pronti a cambiamenti che portano benefici collettivi”, ha spiegato Paluello a Repubblica. L’idea del consigliere comunale è che il centro storico di Roma diventi “un modello di salute pubblica e sostenibilità” con regole chiare e applicabili e spazi condivisi più vivibili.

Nella proposta che mira a vietare le sigarette in tutte le aree pubbliche del centro storico di Roma – che è patrimonio dell’Umanità Unesco – si sottolinea inoltre la necessità di tutelare la salute dei cittadini, visto che il fumo è una delle cause principali di malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche. Rischi che riguardano non solo i fumatori, ma anche coloro che sono esposti al fumo passivo delle sigarette.