Bus turistico cade a Torino nel Po dal ponte di piazza Vittorio Veneto, morto l'autista: era l'unico a bordo

Un bus turistico è caduto nel fiume Po a Torino, nei pressi di piazza Vittorio Veneto. Il mezzo è finito quasi completamene sott’acqua. L’autista è stato subito recuperato da alcuni volontari ma è deceduto poco dopo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale.

Bus turistico caduto nel Po a Torino

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 marzo un autobus turistico è caduto nel fiume Po all’altezza di piazza Vittorio Veneto a Torino, a pochi metri da ponte Vittorio Emanuele I.

Non sono chiare le cause dell’incidente, ma stando a quanto riporta il sito di informazione locale TorinoToday, il mezzo si sarebbe quasi completamente inabissato nelle acque del fiume poco dopo esserci caduto dentro.

Fonte foto: ANSA I soccorsi

Alcune persone che si trovavano al circolo Amici del Fiume, vicino al luogo dell’incidente, sono intervenute a bordo di un motoscafo e hanno estratto l’autista dall’autobus, prima che arrivassero i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Morto l’autista del bus

Le prime testimonianze che emergono dall’incidente di Torino riportano che l’autista sarebbe morto nell’incidente: “Hanno cercato di rianimarlo per più di 20 minuti, non ci sono riusciti. L’hanno portato in ospedale” dice una testimone citata dal quotidiano La Stampa.

“Ho visto il pullman che andava dritto verso il vuoto, è rimasto perpendicolare per qualche secondo. E poi è andato giù, dritto per dritto. Ha fatto un tonfo fortissimo nell’acqua e tutte le persone intorno hanno iniziato a urlare” ha continuato la testimone

La notizia della morte dell’autista è stata poi confermata dall’agenzia di stampa Ansa, che ha anche comunicato che non ci sarebbero stati passeggeri a bordo dell’autobus al momento dell’incidente.

L’intervento dei vigili del fuoco e le ricerche

Poco dopo l’incidente, sono arrivati nei pressi di ponte Vittorio Emanuele I, i soccorsi con diverse squadre dei vigili del fuoco, ambulanze del 118 e la polizia locale.

Tre pedoni sono rimasti feriti prima che il bus cadesse nel fiume. Sono stati portati in ospedale in codice verde. L’autobus apparteneva all’azienda di trasporti Di Carlo Tours di Campobasso.

Il traffico sul ponte è stato completamente bloccato per favorire i soccorsi. Questo ha causato disagi nelle strade circostanti.