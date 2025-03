Previsioni meteo di aprile, Pasqua e Pasquetta a rischio pioggia: cosa dicono i modelli degli esperti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Con l’arrivo delle previsioni meteo di aprile è ufficialmente iniziato il countdown verso Pasqua e Pasquetta. Stando ai modelli degli esperti, il rischio pioggia durante queste giornate di festa sembra alto: si prevede, infatti, un surplus di precipitazioni in Italia proprio in concomitanza con le date di domenica 20 e lunedì 21 aprile.

Le previsioni meteo di aprile a Pasqua e Pasquetta

In base alle previsioni meteo del mese di aprile fornite dagli esperti di 3B Meteo, nella settimana tra il 14 e il 21 aprile, i modelli mostrano una piovosità oltre la media al Sud Italia col rischio pioggia che, successivamente, riguarderà anche il Nord.

Il Meteo aggiunge che, stando alle mappe del Centro Europeo, è previsto un surplus di precipitazioni in Italia proprio nel periodo di Pasqua e Pasquetta (che quest’anno si festeggiano, rispettivamente, domenica 20 aprile e lunedì 21 aprile), con fenomeni che durano in genere al massimo poche ore per poi lasciare spazio al ritorno del sole.

Le previsioni meteo per inizio aprile

Per quanto riguarda la settimana che va dal 31 marzo al 7 aprile, gli esperti di 3B Meteo hanno fatto sapere che il nuovo mese inizierà con un anticiclone di blocco a ridosso dell’Europa centro-occidentale e con masse d’aria più fredde che scorreranno lungo il bordo orientale, interessando in parte anche l’Italia.

Tali correnti alimenteranno l’instabilità in particolar modo al Centro-Sud della nostra Penisola, mentre sulle regioni del Nord il tempo dovrebbe essere, invece, più stabile e soleggiato. Si prevede che le temperature saranno di poco inferiori alle medie che caratterizzano questo periodo dell’anno.

Le previsioni meteo di aprile dopo Pasqua e Pasquetta

Il Meteo si spinge con le previsioni meteo del mese di aprile fino ai giorni successivi alle feste di Pasqua e Pasquetta.

Nella parte finale del prossimo mese l’alta pressione dovrebbe garantire una maggiore stabilità atmosferica su buona parte dell’Italia rispetto al periodo precedente, caratterizzato dal passaggio di perturbazioni foriere di piogge (neve sulle montagne) e temporali.