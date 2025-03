Papa Francesco, salta la partecipazione al Giubileo dei malati: l’Angelus scritto e la telefonata a Gaza

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Salta la partecipazione di Papa Francesco al Giubileo dei malati in programma per il 6 aprile. Lo ha ufficializzato il Vaticano, che ha anche confermato che il Pontefice non sarà presente all’Angelus di domenica. La ripresa degli impegni ufficiali, tuttavia, procede gradualmente: Bergoglio ha già affrontato una telefonata con la parrocchia di Gaza.

Papa Francesco non sarà presente al Giubileo dei malati

A causa delle raccomandazioni da parte dei medici, che hanno previsto un periodo di riposo di almeno due mesi, Papa Francesco non sarà presente al Giubileo dei malati.

Nel coso dell’evento, in programma per il 6 aprile, verrà sostituito da monsignor Rino Fisichella. Non è comunque escluso che il Pontefice faccia comunque arrivare il suo saluto ai malati.

Fonte foto: ANSA

Il Papa dopo le dimissioni dal Gemelli, 23 marzo 2025

Lo ha reso noto il Vaticano, che ha inoltre reso noto che Bergoglio non comparirà per l’Angelus di domenica 30 marzo.

Il Papa ha comunque preparato un testo scritto, che verrà diffuso, come di consueto, a mezzogiorno.

La ripresa degli impegni ufficiali: la telefonata alla parrocchia di Gaza

Nonostante la convalescenza, Papa Francesco continua a mantenersi in contatto con i fedeli attraverso messaggi scritti.

Il Pontefice ha infatti parole di vicinanza ai pellegrini provenienti dalla Repubblica Ceca e ai partecipanti al Giubileo dei preti confessori.

“Avrei voluto essere con voi di persona”, ha scritto il Papa.

Lenta e graduale la ripresa degli impegni ufficiale: Bergoglio ha ripreso i contatti con la parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza.

Nel corso della telefonata, ha ringraziato la parrocchia per le preghiere ricevute e condividere la gioia della sua ripresa.

Come sta il Pontefice

Secondo quanto si apprende dalle fonti ufficiali, Papa Francesco sta continuando la terapia farmacologica, oltre che la fisioterapia motoria e respiratoria.

La convalescenza prosegue quindi in Casa Santa Marta, dove il Pontefice, attualmente, non può ricevere visite.

Il relativo isolamento è reso necessario al fine di evitare potenziali infezioni.