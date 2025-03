Papa Francesco smentisce Fabrizio Corona su tutta la linea, altro che sosia: concelebra la messa a Santa Marta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Papa Francesco è vivo e non è un sosia, come ipotizzato da Fabrizio Corona che si era detto certo che il Santo Padre fosse morto. Il Pontefice, reduce dalle dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma, concelebra la messa al secondo piano dove vive a Santa Marta. Con ogni probabilità, l’Angelus di domenica verrà diffuso, però, solo in forma scritta.

Cosa ha detto Fabrizio Corona sul Papa

Durante il ricovero di Papa Francesco al Gemelli di Roma, Fabrizio Corona, in un incontro pubblico, aveva dichiarato: “Il Papa è morto da due mesi“. Non solo: l’ex “Re dei Paparazzi” si era anche detto pronto a ritirarsi nel caso in cui fosse uscita un’immagine video in cui il Pontefice parlava dal vivo.

Dopo le dimissioni del Santo Padre, Corona è tornato alla carica, pubblicando una Storia su Instagram in cui, tra il serio e il faceto, ha messo in dubbio che l’uomo mostrato nelle immagini fosse davvero Bergoglio.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco, in auto, nel giorno delle dimissioni dall’ospedale.

Come sta Papa Francesco dopo le dimissioni

Nella mattinata di martedì 25 marzo la Sala stampa vaticana ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco, che vive al secondo piano di Santa Marta, nella stanza 2021, con un’assistenza h24 dell’equipe medica della Direzione Sanità e Igiene del Vaticano.

Il Pontefice sta continuando la terapia farmacologica, la fisioterapia motoria e, soprattutto, quella respiratoria, che è connessa anche alla rieducazione alla parola. Per quanto riguarda l’ossigenazione, Bergoglio riceve ossigeno ad alti flussi durante la notte, mentre di giorno c’è alternanza degli alti flussi con le cannule e ci sono anche momenti in cui al Pontefice non viene somministrato ossigeno.

La Sala stampa vaticana ha anche fatto sapere che, nella cappella al secondo piano dove vive, Papa Francesco concelebra la messa.

Le visite al Santo Padre, nella stanza 201, sono ridotte “al minimo” e riguardano solo i suoi “più stretti collaboratori”.

Il Papa celebrerà l’Angelus domenica?

Nella sua stanza a Santa Marta, Papa Francesco prosegue anche un po’ di lavoro come ha fatto nei giorni scorsi durante il ricovero al Gemelli. Dal Vaticano hanno sottolineato che la “convalescenza è comunque diversa dal ricovero”, perché “la differenza di luogo non è piccola cosa”.

In vista di domenica, è molto probabile che l’Angelus del Papa sia diffuso esclusivamente in forma scritta, come già accaduto nelle altre sei domeniche di fila. Nella giornata di mercoledì 26 marzo verrà diffusa la catechesi scritta per l’udienza generale, che ovviamente non si tiene.