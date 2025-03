Spari a Milano in corso Garibaldi, uomo colpito alla testa: è in codice rosso, caccia agli aggressori

Spari sono risuonati nella notte a Milano, poco dopo la mezzanotte, in corso Garibaldi, una delle zone più gettonate della movida all’angolo con via Marsala. La vittima, grave ma non in pericolo di vita, è un cinese di 42 anni, che è stato colpito di striscio alla testa e al volto. Sull’episodio indaga la polizia.

Spari in corso Garibaldi a Milano

Gli spari nella notte, la fuga dai suoi due aggressori e la corsa, disperata, verso largo la Foppa nel centro di Milano.

I colpi sono stati esplosi nella notte fra martedì 25 e mercoledì 26 marzo, nei pressi di uno dei locali che si affacciano sulla fermata della metro Moscova sulla linea verde.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il ferito ha perso molto sangue, ma non è mai svenuto. Fuggendo ha urlato per chiedere aiuto, poi ha cercato la salvezza rifugiandosi in un locale.

La zona è subito stata raggiunta da polizia e ambulanze del 118, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Le indagini della polizia

Gli agenti della questura avrebbero trovato diversi bossoli per terra. Gli aggressori sarebbero due sconosciuti che al momento non sono stati rintracciati. Oltre ad avere raccolto le testimonianze dei presenti, la polizia sta passando al setaccio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sparse nella zona.

Quale movente per l’aggressione

Rimane da chiarire il movente che ha portato all’aggressione: rapina, tentativo di omicidio o altro? Nel secondo caso, il 42enne, qualora intendesse collaborare alle indagini, potrebbe aiutare a sciogliere il mistero. Quando le sue condizioni lo consentiranno, gli agenti sentiranno l’uomo ricoverato al Niguarda.

Il precedente

La notizia arriva a poco più di un mese dall’agguato a colpi di pistola in una panetteria di piazzale Gambara.

In quell’attacco, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 15 febbraio, è morto il 49enne ucraino Ivan Disar e un connazionale è rimasto ferito. Ad esplodere i colpi, il figlio del titolare del negozio.